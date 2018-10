Colonia | stazione centrale | spari e ostaggi Video ultime notizie Germania | interviene la

Colonia - spari in stazione. «Donna presa in ostaggio in una farmacia» : La situazione non è ancora chiara, ma un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia. La stazione è stata evacuata....

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Germania : spari e presa di ostaggi in stazione a Colonia (15 ottobre 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: elezioni locali in Germania, crollo del CSU. spari nella stazione di Colonia, ci sarebbero degli ostaggi presi in una farmacia (15 ottobre 2018).(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 13:45:00 GMT)

Polizia nella stazione di Colonia. I media Dpa e Ntv : "Persone prese in ostaggio" : Un intervento massiccio della Polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia. Lo hanno annunciato le stesse forze dell'ordine. Alcuni media come Dpa e Ntv parlano di qualcuno che avrebbe preso degli ostaggi. Ma la situazione non è ancora chiara.Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den ...

