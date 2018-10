' La Turchia ha audio e video dell' omicidio di Jamal Khashoggi | si sente la sua voce

KHASHOGGI : AUDIO E VIDEO PROVANO LA SUA UCCISIONE/ Ultime notizie Washington Post “La Turchia ha i file” : Jamal KHASHOGGI , prove AUDIO e VIDEO del suo omicidio. Ultime notizie , in Turchia sono sicuri: il giornalista è stato ucciso dai sauditi subito dopo l'ingresso nel consolato(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:28:00 GMT)

Turchia ha audio e video sull'uccisione di Jamal Khashoggi : "Si può sentire la sua voce mentre lo torturano" : Il Governo turco ha riferito a funzionari statunitensi di essere in possesso di registrazioni audio e video che provano che Jamal Khashoggi è stato ucciso all'interno del Consolato saudita a Istanbul. Lo scrive il Washington Post citando funzionari Usa e turchi.In particolare, un audio confermerebbe i particolari più raccapriccianti emersi in questi giorni: "Si può sentire la sua voce, si può sentire come è ...