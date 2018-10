Usa | l accusa di Trump dopo il crollo di Wall Street ' La Federal Reserve è impazzita'

Giornata nera a Wall Street - Trump accUsa la Federal Reserve : 'È impazzita' : Fattori questi che sono andati a complicare un quadro già difficile e fatto dal rallentamento del mercato immobiliare e delle vendite di auto, ritenuti indicatori dello stato di salute dell'economia ...

NO-VAX - PROCURA DI ROMA CHIDUE GLI ESPOSTI/ Vaccini - smontata l'accUsa : il fine non è il lucro : Sono stati chiusi gli ESPOSTI dalla PROCURA di ROMA sulle richieste dei NO-VAX: non ci sono assolutamente collegamenti tra i Vaccini e l'autismo. Ecco tutte le spiegazioni.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 22:35:00 GMT)

CASTEL VOLTURNO " Stanato latitante - è accUsato di estorsioni e droga : 15:15:21 E' durata soltanto pochi mesi la sua latitanza. Era il mese di agosto scorso quando gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di CASTEL VOLTURNO diretto dal Vice Questore Dr. L. ...

Napoli - 16enne accUsato di stalking alla sua ex fidanzata e il ferimento della madre : I carabinieri della stazione Stella di Napoli hanno eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di un 16enne, originario del rione Sanità della città, per atti persecutori cagionati alla ex fidanzata e il ferimento della madre di lei. Il giovane è stato accusato di avere perseguitato per mesi la ex innamorata con pedinamenti e minacce, e di avere lanciato un oggetto contundente alla madre di lei, con l'intento di ...

Uomini e Donne anticipazioni : Maria contro Lorenzo - Giulia sotto accUsa : anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo contro Giulia, Maria De Filippi si arrabbia Oggi, Mercoledì 10 Ottobre 2018, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne e lo speciale dedicato alle coppie della prima edizione di Temptation Island Vip. Il blog Il Vicolo Delle News ha riportato tutte le anticipazioni Delle […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Maria contro Lorenzo, Giulia sotto accusa proviene da ...

Cristiano Ronaldo accUsato di stupro da Kathryn Mayorga/ Ultime notizie - l'avvocato : "Documenti manipolati!" : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga. Ultime notizie, estradizione in Usa per l'attaccante della Juventus? "Non è imputato", rivela la Polizia di Las Vegas(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 20:40:00 GMT)

Parla l’Avvocato di Ronaldo : “Manipolate le carte dell’accUsa” : “Ancora una volta, a scanso di equivoci, ripeto: la posizione di Cristiano Ronaldo è sempre stata e continua ad essere che quello che è successo nel 2009 a Las Vegas è stato totalmente consensuale”. Lo afferma l’avvocato di CR7, Peter Christiansen, in una nota. DOCUMENTI DI Ronaldo HACKERATI “Cristiano non nega poi di aver accettato […] L'articolo Parla l’Avvocato di Ronaldo: “Manipolate le carte ...

Il calcio belga è finito sotto accUsa per corruzione legata a partite truccate : Il campionato belga sta vivendo il primo, vero momento drammatico in 124 anni di storia. La magistratura indaga su vari reati che vanno dal riciclaggio alla corruzione e su presunte partite truccate della passata stagione. La polizia ha effettuato 44 perquisizioni, coinvolgendo quasi tutte le 16 squadre della prima divisione, la Jupiler League; sotto la lente dei pm sono finite anche l'Anderlecht, lo Standard Liegi e il Club Bruges. Tutto ...

Cristiano Ronaldo e lo stupro - 'frasi manomesse e notizie post-datate'. Kathryn Mayorga - accUsa brutale : 'frasi manomesse e notizie post-datate'. Su Cristiano Ronaldo e il presunto stupro di Kathryn Mayorga il Fatto quotidiano imbastisce il solito clima da caccia alle streghe in versione #metoo . Il ...

La Grecia in trincea accUsa l'Italia : "Banche elleniche in difficoltà per colpa vostra" : Fino a pochi mesi da, e per otto anni, i problemi ellenici hanno complicato la vita al Tesoro e all'economia tricolore. Ora i ruoli si sono invertiti: ai ferri corti con Bruxelles c'è Roma e a ...

"Il Real spinse affinché Ronaldo pagasse la modella che lo accUsa di violenza" : Ci sarebbe il Real Madrid dietro il patto di riservatezza siglato nove anni fa da Cristiano Ronaldo con Kathryn Mayorga, la modella americana che lo accusa di stupro. Lo sostiene il quotidiano portoghese Correio da Manha, che riporta un ampio resoconto sull'incontro a Lisbona tra il giocatore e i suoi legali.Per il giornale lusitano, l'attaccante affermando la sua innocenza sarebbe stato contrario a corrispondere alla modella i 375mila dollari ...

