Liguria | allerta prolungata | è arancione

Liguria - prolungata l’allerta arancione : Arenzano, chiuso un tratto dell’Aurelia. Traffico nel ponente genovese per la forte pioggia e i problemi di viabilità legati al crollo del ponte |

Allerta Meteo Liguria : prolungata la criticità “arancione” su tutta la regione : La protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal. Questa la scansione oraria e la zone coinvolte: zona a (bacini piccoli) rossa fino alle 15, poi arancione fino alle 18.00, poi gialla fino alle 22.00 di oggi giovedi’ 11 ottobre zona a (bacini medi e grandi): rossa fino alle 15, poi arancione fino alle 22, poi gialla fino alle 23.59 di oggi giovedi’ 11 ...

Liguria - prolungata l’allerta | : Arenzano, chiuso un tratto dell’Aurelia. Traffico nel ponente genovese per la forte pioggia e i problemi di viabilità legati al crollo del ponte |

Liguria - prolungata l’allerta meteo : Arenzano, chiuso un tratto dell’Aurelia. Traffico nel ponente genovese per la forte pioggia e i problemi di viabilità legati al crollo del ponte |

Allerta meteo in Liguria : nubifragi stazionari nel savonese - sale il Letimbro. Occhio a Genova a breve : Forti temporali in atto in Liguria, preoccupa il Letimbro, caduti fino a 300 mm nell'interno savonese. Vi abbiamo parlato poc'anzi dei forti nubifragi in atto nelle zone interne del savonese per...

Maltempo Liguria - Toti : possibile prolungamento dell’allerta : “La notte è trascorsa sufficientemente tranquilla. Le previsioni sono state sostanzialmente confermate. Siamo a metà emergenza, il pomeriggio sarà ancora molto lungo e non si esclude di prolungare l’allerta“, ha dichiarato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sull’ondata di Maltempo in atto in Liguria. “Le preoccupazioni maggiori al momento riguardano la Val Bormida ed il Savonese, in ...

Liguria - allerta meteo rossa nel Ponente Arancione nel resto della regione|Mappa : Arenzano, chiuso un tratto dell’Aurelia. Traffico nel Ponente genovese per la forte pioggia e i problemi di viabilità legati al crollo del ponte |

MALTEMPO Liguria - A PONENTE ALLERTA ROSSA/ Ultime notizie Polcevera : preoccupano i detriti del Morandi : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA ROSSA a PONENTE. Ultime notizie: ponte Morandi monitorato con attenzione visto il forte MALTEMPO che si è abbattuto sulla regione in queste ore(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:11:00 GMT)

Liguria - allerta meteo rossa nel Ponente Arancione nel resto della regione| : Arenzano, chiuso un tratto dell’Aurelia. Traffico nel Ponente genovese per la forte pioggia e i problemi di viabilità legati al crollo del ponte |

Liguria - allerta meteo rossa nel Ponente Arancione nel resto della regione|Video : Mattinata e notte di temporali come previsto. Traffico nel Ponente genovese per la forte pioggia e i problemi di viabilità legati al crollo del ponte|

Maltempo - in Sardegna allagamenti e evacuazioni. Dispersa una donna. Allerta in Liguria : Peggiora la situazione in Sardegna, in particolare nel Sud, dove è piovuto ininterrottamente tutta la notte, e proseguono i temporali cominciati due giorni fa. Una donna di 60 anni è Dispersa dalle 3 del mattino nelle campagne di Assemini, a circa 10 chilometri da Cagliari. Era a bordo di un’auto, assieme al marito e tre figlie, rimasta bloccata n...

Maltempo in Sardegna : crolla un ponte a Cagliari. Allerta rossa in Liguria : La perturbazione atlantica, che ha colpito le Baleari, ha inferto un brutto colpo alla Sardegna meridionale: fiumi esondati, strade allagate ed interrotte, case evacuate, collegamenti terrestri e ...

Maltempo - Sardegna in ginocchio : nuova bomba d'acqua - crolla un ponte nel Cagliaritano. Allerta rossa in Liguria : Mezza Sardegna sott'acqua: esondazioni e allagamenti, voragini sulle strade e un ponte crollato, cittadini messi in salvo e intere zone isolate, si parla di 30mila abitanti. È pesantissimo...

MALTEMPO Liguria : ALLERTA ROSSA A PONENTE/ Ultime notizie meteo : sgomberati i mezzi sotto il Ponte Morandi : LIGURIA e Piemonte: ALLERTA meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 00:40:00 GMT)