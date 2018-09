Macron attacca | Crisi politica Italia-Ue | Conte replica | Non

Migranti - termina odissea Aquarius : accordo tra quattro paesi europei. Macron attacca : crisi tra Italia e Ue : È la fine di un'odissea: l' Aquarius può finalmente raggiungere la sua base di Marsiglia, ma senza neanche un migrante a bordo. Al termine di un'altra giornata di polemiche e di trattative ...

Travaglio : “Pd? Stupido aspettare cadavere - l’unico e` quello di Renzi”. E attacca Macron : “Il più str… d’Europa” : “Il Pd? È Stupido mettersi sulla riva ad aspettare il cadavere. Anche perché se non lo ammazzi, il cadavere non c’è. E qui l’unico cadavere al fiume sono Renzi e i suoi“. Così il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di un confronto alla festa di Mdp-Articolo 1 con Pier Luigi Bersani. Travaglio ha sottolineato: “Attualmente se casca il governo cosa c’è? Salvini e il centrodestra oltre il ...

Macron copia Di Maio e lancia il “reddito di cittadinanza”. Ma l’Europa attacca solo l’Italia : Macron copia Di Maio e lancia il “reddito di cittadinanza”. Ma l’Europa attacca solo l’Italia Ha detto Macron: “Questa soglia… L'articolo Macron copia Di Maio e lancia il “reddito di cittadinanza”. Ma l’Europa attacca solo l’Italia proviene da Essere-Informati.it.

[La polemica] Macron copia Di Maio e lancia il "reddito universale". Ma l'Europa attacca solo l'Italia : Ci deve essere qualcosa di strano e paradossale nel rapporto che l'Europa ha con l'Italia se - proprio negli stessi giorni in cui Pierre Moscovici e Mario Draghi catechizzano e rimproverano il nostro ...

Libia - Repubblica attacca Salvini. E il leghista : "L'unico che ride è Macron" : Scontro a distanza tra Matteo Salvini e il quotidiano Repubblica . Al centro dello scontro una vignetta di Ellekappa pubblicata sull'edizione di oggi in cui, in un momento estremamente difficile per l'...

Libia - nuovi scontri a Tripoli | Salvini attacca Macron : 'La nuova crisi è colpa della Francia' : La Libia non è più un porto sicuro? " Chiedete alla Francia ", replica il vicepremier leghista, sostenuto nella sua posizione anche dal M5s. A partire dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta , e ...

Scontri a Tripoli - Salvini preoccupato : «No interventi». E attacca Macron : Libia nel caos e ancora tensione a Tripoli con «violenti Scontri fra la 7/a Brigata e la sicurezza centrale» in corso nell'area Abu Salim: lo riferisce un tweet dell'emittente Al...

Libia - Salvini : “Sono convinto che dietro ci sia qualcuno”. E attacca Macron : “Libia? Escludo interventi militari che non risolvono nulla. Dovrebbero capirlo anche altri. Temo che qualcuno per motivi economici metta a rischio la stabilità del Nord Africa, come chi è andato a far guerre che non doveva fare”. Ad attaccare è stato il vicepresidente e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi, con un chiaro riferimento alla Francia, pur senza citarla. “L’Italia deve essere la ...

Congresso Pd - Zingaretti attacca Macron e Giachetti reagisce : '#famosedermale' : Ciò non esclude una alleanza politica con Macron, anzi, in una parte lunga di questa legislatura europea noi abbiamo governato d'intesa con i popolari. Sulla difesa dell'Europa con Macron ci sono ...

Macron attacca l'Italia "Crolla un ponte ed é colpa dell'Europa"/ Ultime notizie - “Populista e nazionalista" : Macron attacca l'Italia "Crolla un ponte ed é colpa dell'Europa". Ultime notizie, il presidente della Francia punta il dito contro il governo dello stivale: “Populista e nazionalista"(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 08:20:00 GMT)

Macron attacca l'Italia : "Crolla un ponte e dicono che è colpa dell'Europa" : Una battaglia politica e ideologica che si giocherà anche nella tornata delle Europee del prossimo anno.

Macron attacca l'immobilismo dei "galli". Bufera in Francia : Emmanuel Macron ha scatenato una Bufera politica in Francia affermando che i 'galli' francesi sono ostili al cambiamento, a differenza dei 'luterani' danesi. Il presidente francese, in visita a Copenaghen, ha lodato il modello economico di '...

Migranti - Salvini attacca Macron : «Taccia - ne ha respinti 40mila» : L'Ue non arretra di un millimetro dalla linea rossa tracciata davanti alle minacce di Roma, e lancia un nuovo altolà: le regole si rispettano e i contributi al bilancio europeo si versano,...