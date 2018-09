Grande Fratello Vip 2018 Elia Fongaro fa colpo su Giulia Salemi | Ho trovato la mia

Grande Fratello Vip 2018 | Daytime 26 settembre : Maurizio ed Elia litigano per una barzelletta : ...

Grande Fratello Vip 2018 | Daytime 26 settembre in diretta : [live_placement] Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il Daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.Grande ...

Grande Fratello Vip 2018 : la Marchesa dà il suo numero di cellulare in diretta : La Marchesa - Grande Fratello Vip 2018 La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona ha deciso di dare i numeri al Grande Fratello Vip 2018. No, non si è lasciata andare a deliranti conversazioni (più o meno!), ma -se vogliamo- ha fatto di peggio: ha rivelato il suo numero di cellulare in diretta tv. Il ‘fattaccio’ è accaduto poco fa, live su Mediaset Extra, il canale che trasmette la diretta del GF Vip dalle 9.00 alle 6.00 del ...

Cristiano Malgioglio : "Lory Del Santo non dovrebbe partecipare al Grande Fratello Vip" : "Lory Del Santo non dovrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip". Ne è convinto Cristiano Malgioglio, che intervistato dal settimanale Chi, si è detto nettamente contrario alla possibilità che la showgirl partecipi al reality di Canale 5 dopo il grave lutto del figlio. Se pensa che sia una cosa giusta per lei… non lo è né per lei né per gli inquilini. In Casa ci sono strategie, momenti particolari, io vedendo una madre che ha ...

MARCHESA D'ARAGONA - IL NUMERO DI CELLULARE È.../ Valerio Merola lo legge in diretta al Grande Fratello Vip! : MARCHESA D'ARAGONA il NUMERO di CELLULARE È.... Ultime notizie, clamoroso siparietto: Valerio Merola lo legge in diretta live al Grande Fratello Vip 2018.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 14:50:00 GMT)

Grande Fratello VIP 2018/ Alta tensione tra Elia Fongaro e Maurizio Battista : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte sarà conteso tra due donne della Casa? Arriva l'ìimportante confessione di Jane Alexander(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:35:00 GMT)

Lory Del Santo - dolore per il suicidio del figlio Loren/ Grande Fratello Vip - "Se mi vedrete ce l'avrò fatta" : Loren del Santo, il figlio di Lory suicida. Ultime notizie, lettera misteriosa del Fratello Devin a Pomeriggio 5: la tragedia che ha colpito la soubrette(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 11:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip - coltellate a tempo record. 'Sgradevole - quello...' : ira-Maurizio - chi massacra e perché : Prime crepe, a tempo record, all'interno della casa del Grande Fratello Vip . 'Sgradevoli differenze', questo il titolo della clip proposta sul sito del reality di Canale 5 in cui Maurizio Battista si ...

Grande Fratello Vip - momenti di follia. Nella casa con la mascherina - il motivo choc : L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da pochi giorni ma già i concorrenti hanno fatto molto parlare. Il primo episodio choc ha avuto luogo la notte subito dopo la diretta: il cantante Ivan Cattaneo ha avuto un attacco di panico e per poco non ha abbandonato il gioco. La conduttrice e attrice Jane Alexander, invece, ha raccontato agli altri concorrenti di aver avuto gravi problemi con l’alcol che, fortunatamente, è riuscita a ...

Grande Fratello Vip 2018 | Daytime 26 settembre | Diretta : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il Daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.Grande Fratello Vip 2018 | ...

Eleonora Giorgi - l'attacco di Barbara D'Urso/ "Fatela incontrare Serena Grandi" (Grande Fratello Vip 2018) : Barbara D'Urso ha lanciato un consiglio agli autori del Grande Fratello Vip invitandoli ad un incontro tra Eleonora Giorgi e Serena Grandi. Le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 08:49:00 GMT)

Grande Fratello VIP - Jane Alexander confessa : 'Ho fatto parte degli Alcolisti Anonimi' : Jane Alexander sembra aver preso molto seriamente il Grande Fratello VIP: a meno di 24 ore dal suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia, l'attrice ha deciso di raccontarsi senza filtri ai compagni e al pubblico. Chiacchierando con Giulia Provvedi e Martina Hamdy, la rossa protagonista di Elisa di Rivombrosa ha rivelato di aver avuto problemi con l'alcol, tanto che a giugno scorso si è fatta aiutare dal gruppo di sostegno degli Alcolisti ...

Ascolti tv 24 settembre : delude l'esordio del Grande Fratello Vip - Rai Uno trionfa : La prima serata di lunedì 24 settembre è stata caratterizzata dalla messa in onda di due programmi di punta da parte di Rai e di Mediaset. Ad avere la meglio, in termini di audience è stata Rai Uno con la fiction 'La vita promessa [VIDEO]' con Francesco Arca e la bravissima attrice Luisa Ranieri. Ascolti deludenti, invece, per il Grande Fratello Vip la cui prima puntata non va oltre il 20.95%% di share. Rai Uno trionfa in prima serata con Luisa ...

GIULIA E SILVIA PROVVEDI - LE DONATELLA/ Feeling speciale con Walter Nudo e un massaggio…(Grande Fratello Vip) : GIULIA e SILVIA PROVVEDI, Le DONATELLA, animano la casa del Grande Fratello Vip 2018: massaggio bollente di Walter Nudo. Sta nascendo una simpatia con SILVIA?(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 05:40:00 GMT)