Napoli | Insigne romantico | dedica il goal alla sua Jenny FOTO ...

Doppio Insigne trascina il Napoli a Torino : I partenopei passano all'Olimpico, 1-3, e agganciano la Juventus in vetta. Il Napoli infligge al Torino la seconda sconfitta stagionale. I partenopei, trascinati da un super Insigne, espugnano l'...

Doppio Insigne e poi Verdi : il Napoli stende il Torino - e ora inizia a fare paura - : Le reti mancate a Belgrado sono arrivate in campionato. Il Napoli rivoluzionato da Ancelotti passa in casa del Torino, compiendo un altro passo nel percorso di crescita e facendo il pieno di autostima.

Torino-Napoli - Insigne contento per la prestazione : “Se c’è qualità non contano schemi e moduli” : Intervistato al termine della sfida contro il Torino, nella quale è stato eletto migliore in campo, Lorenzo Insigne, ha parlato dell’avvio di stagione del Napoli: “Sapevamo che rispetto all’anno corso saremmo ripartiti da zero, anche se gli interpreti sono uguali. Se ci sono giocatori di qualità non sono importanti schemi e moduli, ma qualità e tecnica mostrati in campo. Sono contento al di là dei gol e spero sempre di ...

Serie A - Torino-Napoli 1-3. Doppietta spettacolare di Insigne - non basta il rigore di Belotti per riaccendere le speranze granata : Allo stadio Olimpico del capoluogo piemontese, il Napoli supera col punteggio di 3-1 il Torino, in un match dominato per gran parte dei 90 minuti dagli azzurri. A segno Insigne (Doppietta) e Verdi, invano il momentaneo 1-2 di Belotti dal dischetto. I partenopei dunque dopo cinque partite agganciano momentaneamente la Juventus a 12 punti, in attesa del posticipo dei bianconeri contro il Frosinone. Ancelotti opta per il turnover, inserendo dal ...

Lampi di vero Napoli - Insigne cancella la delusione europea con 2 colpi d’azzurro : Torino - ko che fa riflettere : Il gol di Verdi e la doppietta di Insigne regalano al Napoli un importante successo in trasferta sul Torino: cancellata la delusione europea dai ragazzi di Ancelotti. Attacco sterile per i granata, qualcosa non va Lunch match davvero ‘appetitoso’ quello che ha aperto la domenica della 5ª giornata di Serie A. Il Napoli è di scena a Torino, contro quel Walter Mazzarri croce e delizia del suo passato. I ragazzi allenati da Carlo Ancelotti ...

Gol Insigne - il Napoli torna avanti di due reti [VIDEO] : Il rigore di Belotti aveva riaperto la gara, concedendo speranze di rimonta al Torino di Mazzarri. Pochi minuti dopo, però, il Napoli ha ristabilito le distanze andando ancora in rete con Lorenzo Insigne. Super prestazione per il folletto azzurro, che con la doppietta di oggi si porta a quattro reti nella classifica marcatori dell’attuale Serie A, dato che rappresenta il migliore di sempre della carriera dell’attaccante ...

Torino-Napoli - show degli azzurri nella prima mezz’ora : gol splendidi di Insigne e Verdi [VIDEO] : La squadra di Ancelotti parte benissimo, trovando subito due gol grazie alle invenzioni di Insigne e Verdi Due gol, uno più bello dell’altro, utili al Napoli per mettere in discesa il match con il Torino. prima Insigne e poi Verdi, un siluro sotto la traversa il primo e un’azione splendida il secondo: calcio spettacolo allo stadio Grande Torino, con i granata in completa balia degli azzurri. Ecco i video dei due ...