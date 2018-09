Lo zar Ivan Zaytsev | «Gli istanti per cui vale la pena vivere»

IVAN ZAYTSEV - zar INDISCUSSO DELL'ITALVOLLEY/ Video : per i suoi fan è nato il canale Youtube ufficiale : IVAN ZAYTSEV, Zar INDISCUSSO dell’Italvolley. Video: super-prestazione con la Finlandia, ora la sua Russia. Continua il torneo da favolava del pallavolista azzurro(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:20:00 GMT)

VIDEO Ivan Zaytsev sfiora il record del mondo al servizio! Sassata da 131 km/h ai Mondiali - vicino al suo primato. Le battute dello zar : Ivan Zaytsev è il migliore battitore in circolazione a livello internazionale, lo Zar detiene il record del mondo per il servizio più veloce grazie alla legnata da 134 km/h scaraventata contro la Serbia in un match di Nations League disputato quest’estate. Con quella Sassata l’opposto della nostra Nazionale era riuscito a demolire il suo precedente primato (127 km/h alle Olimpiadi di Rio 2016) ma ovviamente il quasi 30enne non si ...

Lo “zar” Ivan Zaytsev fa partire il geyser sound e il pubblico lo segue : la gioia dopo la quinta vittoria dell’Italvolley : dopo la vittoria per 3 a 1 contro la Slovenia ai Mondiali di volley, lo “zar” Ivan Zaytsev ha guidato il geyser sound, il particolare tifo che riproduce il rumore dei geyser e che ha reso l’Islanda famosa in tutto il mondo. I giocatori al centro del campo hanno dato il via alla coreografia e il pubblico del Mandela Forum di Firenze li ha seguiti con entusiasmo. L'articolo Lo “zar” Ivan Zaytsev fa partire il geyser ...

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev - lo zar d'Italia vuole ruggire! Tra bordate e servizi - l'opposto dei sogni per l'impresa : ... proprio la serie in battuta contro gli USA nelle semifinali delle Olimpiadi ha fatto esplodere il nativo di Spoleto , ergendola a simbolo di questo sport nel nostro Paese e facendolo conoscere anche ...

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev - lo zar d’Italia vuole ruggire! Tra bordate e servizi - l’opposto dei sogni per l’impresa : Da ultimo aggregato come enfant prodige a uomo simbolo; in mezzo otto anni di grandi successi e di trionfi da assoluto protagonista, dai Mondiali 2010 ai Mondiali 2018, sempre in casa. Questo è Ivan Zaytsev, l’icona del Volley italiano, ormai pronto per trascinare la Nazionale durante la rassegna iridata che ospiteremo nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre: lo Zar della pallavolo internazionale non vede l’ora di bombardare in giro ...

Ivan Zaytsev - arriva il film sulla vita dello 'zar' italiano della pallavolo : La storia e le passioni di un uomo raccontate tramite i suoi tatuaggi , - Ivan Zaytsev, lo zar della pallavolo italiana: 'Mi diverte essere una nuova star dei social!' - Sul prossimo numero di Oggi l'...

Ivan : lo zar della pallavolo - il docu-film dedicato a Zaytsev - su Italia 1 : Mercoledì 18 luglio 2018, a partire dalle ore 23:50, su Italia 1, andrà in onda un docu-film intitolato Ivan: lo Zar della pallavolo.Il docu-film in questione è dedicato alla vita, alle esperienze e alle imprese sportive di colui che, al momento, è il pallavolista Italiano più importante e rappresentativo: Ivan Zaytsev.prosegui la letturaIvan: lo Zar della pallavolo, il docu-film dedicato a Zaytsev, su Italia 1 pubblicato su TVBlog.it 18 ...