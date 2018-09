Laura Pausini è nominata ai Latin Grammy Awards 2018

Laura Pausini – Circo Massimo : in onda sabato 22 settembre il concertone romano : sabato 22 settembre alle ore 21.00 su Canale 5 viene trasmessa in prima visione Laura Pausini Circo Massimo, il concerto-evento che la cantante italiana più amata nel mondo ha tenuto lo scorso luglio al Circo Massimo di Roma. Un nuovo incredibile primato nel venticinquesimo anno della carriera di Laura Pausini, appena nominata ai Latin Grammy Awards 2018: dopo essere stata la prima donna ad esibirsi a San Siro nel 2007 e la prima italiana in ...

Laura Pausini in nomination ai Latin Grammy Awards/ "Queste sono dedicate a chi non crede in me" : Laura Pausini accoglie con sorpresa la doppia nomination ai Latin Grammy Awards e lancia le sue frecciatine a chi continua a remarle contro e non apprezzarla.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 12:12:00 GMT)

Biglietti e ingressi per Laura Pausini all’Arena di Verona il 22 settembre : scaletta - info e restrizioni : Laura Pausini all'Arena di Verona il 22 settembre prova a replicare il successo della prima, fresca di nomination ai Latin Grammy. L'artista di Solarolo torna a invadere l'anfiteatro scaligero con un nuovo concerto per il quale ha già fatto registrare il tutto esaurito, così com'è accaduto per la prima data e succederà per la terza in programma il giorno 22. Sarà quindi una nuova occasione per entrare in contatto con la musica di Fatti ...

Inarrestabile Laura Pausini : nuova nomination ai Latin Grammy : Un nuovo importante riconoscimento internazionale per Laura Pausini, che attualmente è impegnata all’Arena di Verona con tre date sold out. Laura è rientrata in Italia dopo il grande debutto al Circo Massimo ed è reduce dal live trionfale al Radio City Music Hall di New York, il concerto a chiusura del tour oltreoceano di enorme successo tra Nord e Sud America. La cantante italiana amata in Italia e nel mondo è nominata quest’anno ai Latin ...

Laura Pausini nominata ai Latin Grammy verso il tetto del mondo con Hazte sentir : Laura Pausini nominata ai Latin Grammy con Hazte sentir nel bel mezzo del tour europeo. L'artista di Solarolo mette quindi a segno un nuovo traguardo, stavolta nella sezione Best Traditional Pop Vocal Album. L'ultima nomination risale al 2017 per Similares, mentre nel 2005 si aggiudicò il premio per Escucha, versione Latina di Resta in ascolto. Hazte sentir è arrivato sul mercato a marzo 2018 in contemporanea con la versione italiana del ...

Il trionfo di Laura Pausini all’Arena di Verona - artista dei record da tre sold out : video e scaletta del 1° concerto : Laura Pausini all'Arena di Verona mette a segno un nuovo record dopo i primi concerti che ha organizzato per il supporto di Fatti sentire, suo ultimo disco di inediti che ha portato in giro per il mondo dopo le anteprime al Circo Massimo del 21 e 22 luglio. Complice la location veronese, Laura Pausini si è resa testimone di un altro spettacolo che ha pienamente soddisfatto i fan, giunti all'Arena per assistere ai live degli ultimi rigurgiti ...

Al via i concerti di Laura Pausini all’Arena di Verona : possibile scaletta - biglietti - ingressi e restrizioni : I concerti di Laura Pausini all'Arena di Verona arrivano dopo la fortunata sessione nei palasport nella quale l'artista di Solarolo ha portato la musica del suo ultimo disco di inediti. Tre giorni di musica, quelli che attendono i fan pronti ad approdare all'Arena di Verona, nei quali ci sarà spazio per la musica di Fatti sentire ma anche per alcuni brani simbolo della carriera di Laura Pausini, da sempre legata a filo doppio con i fan che ...

Laura Pausini al telefono con un fan ricoverato in ospedale : video dal concerto a Rimini : Laura Pausini al telefono con un fan ricoverato in ospedale: è successo durante uno dei concerti del Fatti Sentire World Tour che ha fatto tappa a Rimini negli scorsi giorni, il 17 settembre, mentre oggi si prepara al debutto all'Arena di Verona. Non solo la proposta di matrimonio che ha emozionato Laura Pausini e che ha fermato la sua esibizione ma anche quattro chiacchiere al telefono con un fan impossibilitato ad essere presente a causa di ...

Laura Pausini - proposta di matrimonio tra due spettatori al concerto di Rimini : Un nuovo colpo di scena ha scandito la tournée mondiale di Laura Pausini, da poco rientrata nel nostro Paese per dare il via alla fase italiana ed europea del suo fortunatissimo Fatti Sentire World Tour 2018 [VIDEO]. Durante il concerto in programma ieri, lunedì 17 settembre a Rimini, l'artista ha infatti assistito a una proposta di matrimonio fra due spettatori proprio sotto ai suoi occhi mentre intonava la famosa hit Incancellabile. Difficile ...

Scatta la proposta di matrimonio al concerto di Laura Pausini a Rimini (video) : lo show si ferma per la coppia : La proposta di matrimonio al concerto di Laura Pausini a Rimini spiazza l'artista che ferma il concerto per lasciare spazio al gradito fuori programma andato in scena durante l'esecuzione di Tu non lasciarmi mai. La stessa artista si è mostrata emozionata per la giovane coppia che ha scelto uno dei suoi concerti per dare risalto alla proposta di matrimonio, alla quale ha quindi assistito anche Laura Pausini in quel momento impegnata sul ...

Musica : sold out per Laura Pausini in concento all'Arena di Verona : Verona, 18 set. (AdnKronos) - Dopo il grande debutto al Circo Massimo in due serate storiche per la Musica italiana e il successo del tour che dal Nord al Sud America ha registrato quasi tutti sold out, la cantante italiana più amata nel mondo torna in Italia per una lunga serie di live del suo FATT

Laura Pausini : il successo straordinario di Fatti Sentire : ... fontane luminose, coriandoli e streamers, in cui Laura Pausini ha incantato il pubblico milanese con i brani tratti da 'Fatti Sentire', il suo ultimo album di inediti pubblicato in tutto il mondo ...

Gli opening act di Laura Pausini per Fatti Sentire World Tour da Michele Bravi a Irama e Federica Carta : Sono stati annunciati gli opening act di Laura Pausini per Fatti Sentire World Tour che, dopo le date al Mediolanum Forum di Assago (Milano), proseguirà in tutta la penisola nei palazzetti dello sport. In ogni concerto, Laura Pausini sarà anticipata sul palco da un artista italiano che avrà il compito di aprire il suo spettacolo. A Milano, dopo la prima data senza opening act, sono stati Virginio, Deborah Iurato ed Irama ad aprire i suoi live ...

Selvaggia Lucarelli contro Laura Pausini/ Twitter condanna il “troi*” : “Deve scendere dal piedistallo!” : Selvaggia Lucarelli attacca Laura Pausini dopo il "tro*a urlato all'ex amica: "vergonogno l'insulto sessista ad un'altra donna". Il web difende la cantante.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:28:00 GMT)