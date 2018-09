Vaccini | controlli dei Nas nelle scuole | 55 denunciati per false autocertificazioni

Modena - controlli severi su autocertificazioni Vaccini : l’intervento dei Nas : I carabinieri dei Nas si stanno presentando in diverse scuole di Modena e provincia, con lo scopo di verificare la veridicità delle autocertificazioni attestanti le avvenute vaccinazioni obbligatorie sugli alunni. I risultati sono stati confrontati con quelli dell’Ausl ed al momento non sembrano essere emerse discrepanze che possano generare ambiguità o perplessità. Modena: controlli severi […] L'articolo Modena, controlli severi su ...

Vaccini - il direttore scolastico piemontese Manca 'Giusti i controlli dei Nas - è in gioco la vita dei bambini' : 'Condivido la preoccupazione dei miei colleghi in giro per l'Italia per quei bambini immunodepressi che in questo momento scelgono di non frequentare la scuola perché non si fidano delle ...

Vaccini a scuola : controlli dei Nas anche in Fvg : anche in Fvg i Carabinieri del Nas , il Nucleo antisofisticazioni, hanno cominciato i controlli a campione nelle scuole per verificare l'autenticità delle certificazioni mediante le quali i genitori ...

Vaccini - controlli dei Nas nelle scuole : 15 autocertificazioni false - : I genitori sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per falso in atto pubblico commesso da privato. Ieri 2.800 controlli a campione. Gli accertamenti continuano al ritmo di oltre 2mila al giorno

