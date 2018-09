Meteo | tempo stabile in Lombardia e temperature alte fino a martedì

Allerta Meteo Campania : avviso di criticità “gialla” per temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per temporali con criticità idrogeologica gialla valido dalle 14 alle 20 di oggi. Sulle zone Alto Volturno e Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alta Irpinia e Sannio, Tusciano e Alto Sele e Tanagro, si prevedono precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei ...

Previsioni Meteo - la prossima settimana arriva finalmente l’Autunno? Ipotesi ECMWF per il 25-26 Settembre : crollo termico di 10°C e forte maltempo : 1/24 ...

Allerta Meteo Sardegna : temporali e rischio idrogeologico nell’Isola : La Protezione civile della Sardegna ha emesso un bollettino di Allerta per condizioni meteorologiche avverse e uno per rischio idrogeologico di criticità moderata con preallarme ‘arancione’ nelle zone di Gallura e Flumendosa Flumineddu. Sono previsti forti temporali dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani sulla Sardegna orientale dove “persisterà il rischio di temporali sparsi anche di forte di intensità con ...

Meteo Protezione Civile : si intensifica il maltempo domani - nubifragi in Sardegna : La formazione di una intensa depressione sul Mar Tirreno centro-meridionale alimenterà nella giornata di domani condizioni di forte maltempo sulle regioni tirreniche e in particolar modo sulla...

Previsioni Meteo : l'estate finisce nel week-end - in arrivo freddo e maltempo! : Ultimi scampoli estivi in Italia. Prossima settimana con freddo e tanto maltempo! Previsioni Meteo / l'estate è ormai prossima alla sua conclusione sotto tutti i punti vista, da quello...

Previsioni Meteo - Ciclone Mediterraneo e maltempo marcato al Centro Sud : Un insidioso Ciclone Mediterraneo, con minimo non profondo e nemmeno molto esteso, ma con vorticità al suo interno decisamente significative, è in azione sul medio-basso Tirreno. Per oggi, ma per alcuni giorni, esso insisterà su quest’area, compiendo piccoli spostamenti verso le coste campane, Sardegna e Sicilia e disseminando piogge e temporali su molte aree. Allo stato attuale dei dati, è verosimile che le precipitazioni più intense e ...

Allerta Meteo Estofex : marcata instabilita' - attesi temporali e nubifragi : Allerta meteo Estofex - Vasto sistema temporalesco al Centro Sud, possibili fenomeni intensi e disagi. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per oggi - il tempo peggiora al centro-sud : La giornata di oggi sarà caratterizzata da un progressivo peggioramento atmosferico dettato dalla formazione di una depressione sul Mar Tirreno centro-meridionale, che apporterà piogge e temporali...

Meteo oggi : depressione mediterranea - attesi temporali e nubifragi : Meteo oggi: depressione mediterranea in formazione sull'alto tirreno rischio temporali e nubifragi. Meteo oggi - Gli aggiornamenti mattutini dei principali modelli matematici ad alta risoluzione...

Meteo - temporali e nubifragi sull’Italia : le zone più colpite : Ondata di maltempo sul Paese. Secondo gli esperti Meteo la formazione di un vortice ciclonico sul mar Tirreno sarà responsabile di una fase instabile su molte regioni. Attenzione soprattutto in Sardegna, in particolare nella provincia di Olbia-Tempio dove potrebbero verificarsi temporali molto forti con nubifragi.Continua a leggere

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo pioggia e temporali nell’Isola : Allerta meteo ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico diramata oggi dalla Protezione civile regionale. Per 24 ore sono previsti temporali nei bacini del Flumendosa-Flumineddu e della Gallura, dal sud al nord dell’Isola. “Da mercoledì 19, sin dalle prime ore del mattino, sulla fascia costiera orientale della Sardegna saranno possibili temporali isolati o sparsi anche di forte di intensità – si legge nell’avviso ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : l’avviso della protezione civile alla vigilia del possibile “Medicane” : Allerta Meteo – L’area depressionaria proveniente dal mediterraneo Centro-occidentale, unita al flusso di correnti umide sud-occidentali in quota, sta determinando un peggioramento del tempo sulle regioni del Centro, con temporali su Sardegna, in estensione, dalla prossima notte, anche alla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Meteo : Lombardia - tempo stabile fino a venerdì - massime in aumento : Milano, 18 set. (AdnKronos) - Instabilità in attenuazione nel corso della giornata sulla Lombardia. Da domani e nei prossimi giorni graduale aumento della pressione anche in quota con correnti settentrionali più stabili e sempre molto miti per la stagione. Pertanto il tempo tornerà essere stabile, s

Olbia e Gallura - nuova allerta Meteo per forti piogge e temporali : nuova allerta meteo. La Protezione civile della Sardegna ha aggiornato i bollettini di criticità sul tempo previsto per la giornata di domani 19 settembre. A Olbia e in Gallura, domani dalle prime ore ...