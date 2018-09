Playstation Classic annunciata a sorpresa | Sony sulle orme di Nintendo

optimaitalia

: Il #BuonGiorno di questa mattina lo 'regala' @Sony con un’aroma un po’ nostalgica: l’annuncio, inzuppato nella nost… - iD0ctorTEO26 : Il #BuonGiorno di questa mattina lo 'regala' @Sony con un’aroma un po’ nostalgica: l’annuncio, inzuppato nella nost… - ItaliaStartUp_ : PlayStation Classic: Sony annuncia la versione Mini della console con 20 giochi inclusi - fradelvekkio : BOMBA @PlayStation!!! Annunciata PlayStation Classic, retroconsole in uscita il 03.12 al prezzo di 99 €. 20 classic… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Sono trascorsi quasi venticinque anni da quanto la prima storicafece il suo esordio nel mondo dei videogiochi, e nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quello sarebbe stato l'inizio di un vero e proprio idillio pluriennale tra il colosso nipponico e milioni e milioni di utenti in tutto il mondo. Il piccolo gioiellino grigio fu infatti la prima console domestica a raggiungere il considerevole traguardo delle cento milioni di unità vendute, senza dimenticare che prima dellanessuna piattaforma era in grado di garantire una resa grafica 3D in tempo reale ai giochi.Ovviamente quello è stato soltanto il primo passo verso un progresso tecnologico sempre maggiore, e che ha consentito di beneficiare di esperienze ludiche sempre più performanti sotto ogni punto di vista (sia tecnico che narrativo). Se da un lato lo sguardo è sempre puntato verso l'orizzonte, ...