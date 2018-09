«Narco della X Mas» |  il cane poliziotto  che è accusato  di essere «fascista»

" Narco della Decima mas è un cane fascista". L'interrogazione del consigliere Pd di Monza : "Abbiamo controllato la sua cuccia e non abbiamo trovato busti di Mussolini, inoltre quando da la zampa non fa il saluto romano. Narco non è un pericoloso fascista". Con questa risposta ironica il leghista Federico Arena, assessore alla Sicurezza del comune di Monza , ha voluto smorzare la polemica sorta intorno al cane Narco dell'unità cinofila locale.Il pastore tedesco viene dall'allevamento Decima mas e nel nome completo di Narco ...

Narcos - il primo teaser della stagione ambientata in Messico : Dopo le prime due stagioni dedicate alla vita e ai traffici di Pablo Escobar e gli episodi incentrati invece sul cartello di Cali, arriverà presto su Netflix la nuova stagione di Narcos. Si tratterà della quarta in totale, anche se da come viene presentata si tratterà di un ciclo completamente nuovo, intitolato Narcos Messico: infatti le nuove puntate saranno incentrate, come vediamo nel primo teaser diffuso in queste ore, su un nuovo paese, un ...