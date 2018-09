VIDEO Italia-Slovenia 3-1 | Mondiali volley 2018 | gli highlights della partita | quinta

Mondiali Volley 2018 – L’Italia saluta Firenze col geyser sound : il ringraziamento è da brividi [ VIDEO ] : Un ringraziamento da brividi al pubblico di Firenze : gli azzurri della pallavolo saluta no il pubblico con il geyser sound Un’Italia magnifica ai Mondiali di Volley 2018 ! Gli azzurri hanno conquistato l’ennesima vittoria, la quinta consecutiva, davanti al pubblico italiano. Dopo un inizio non troppo positivo, che ha visto la Slovenia conquistare il primo set, gli italiani hanno reagito, portando a casa un’importante ...

Niger - prete italiano rapito «Sono stati i terroristi»| VIDEO : Padre Pierluigi Maccalli portato via lunedì notte da presunti jihadisti: la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per sequestro a scopo di terrorismo

VIDEO / Ungheria Italia (63-69) : gli highlights della partita (basket qualificazioni Mondiali) : Video Ungheria Italia (risultato finale 63-69): gli highlights e i gol della partita che si è giocata per le qualificazioni al Mondiale di basket. Vittoria sofferta per la nostra nazionale(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 10:52:00 GMT)

Chi è Carlotta Maggiorana - la vincitrice di Miss Italia 2018 che ha recitato con Brad Pitt - VIDEO : .La marchigiana Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018. Al secondo posto la campana Fiorenza D’Antonio. Terza classificata la tarquinese Chiara Bordi, la ragazza in concorso con una protesi alla gamba sinistra in seguito ad un incidente in motorino.--Carlotta Maggiorana, 26 anni, ha occhi e capelli castani. Nata in Emilia Romagna, ma marchigiana di residenza e adozione. Vive a Roma già da molti anni.Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, è ...