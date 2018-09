Champions | l' Atletico vince 2-1 sul Monaco Ok Dortmund e Galatasaray

Champions League - i risultati delle 21 : Liverpool ok col brivido - Atletico e Borussia corsari : 1/8 AFP/LaPresse ...

Champions League - i risultati della prima giornata : Liverpool batte PSG - che acuto dell’Atletico : Champions League, l’Inter vince, il Napoli fermato sul pari dalla Stella Rossa di Belgrado: queste ed altre emozioni nella serata europea Champions League, i risultati della prima giornata hanno dato già qualche spunto molto interessante. La gara più attesa era senz’altro quella tra Liverpool e PSG, vinta dagli inglesi con un gol allo scadere di Firmino. Bella la vittoria anche dell’Atletico Madrid, trovatosi sotto nel ...

RISULTATI Champions LEAGUE / Classifica aggiornata : assedio Liverpool - Atletico sotto! Diretta gol live score : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Classifica aggiornata, Diretta gol live score dei gironi A, B, C e D. Clamorosa vittoria dell'Inter al 92' sul Tottenham, il Napoil va al Marakana di Belgrado(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 21:09:00 GMT)

Pronostico Monaco vs Atletico Madrid - Champions League 18-9-2018 e Analisi : UEFA Champions League 2018-2019, 1^ giornata gruppo A, Analisi e Pronostico di Monaco-Atletico Madrid, martedì 18 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Monaco-Atletico Madrid, martedì 18 settembre. Riparte la Champions League con una sfida tra due formazioni reduci da risultati deludenti nei rispettivi campionati. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Monaco e Atletico Madrid?Dopo due sconfitte consecutive con Bordeaux ...

Atletico-Inter - Icardi e Lautaro : sono prove di Champions : Il Cholo Simeone, nonostante un affetto mai nascosto per i colori nerazzurri, non farà sconti: ha convocato tutti gli uomini a disposizione tranne Gameiro, compresi i campioni del Mondo Griezmann e ...

International Champions Cup - Psg-Atletico Madrid 3-2 : Il Paris Saint Germain ha sconfitto 3-2 l’Atletico Madrid in un match dell’International Champions Cup disputato al National Stadium di Singapore. Per i parigini in gol NKunku al 32′ e Diaby al 71′, ai quali hanno risposto, per i ‘colchoneros’ Mollejo al 75′ e un autogol di Bernede all’86’. A decidere l’incontro al secondo minuto di recupero Postolachi. (AdnKronos)L'articolo ...

International Champions Cup - Psg-Atletico Madrid 3-2 : Il Paris Saint Germain ha sconfitto 3-2 l'Atletico Madrid in un match dell'International Champions Cup disputato al National Stadium di Singapore. Per i parigini in gol NKunku al 32' e Diaby al 71', ...

International Champions Cup - il Paris Saint-Germain stende l’Atletico nel recupero : a Singapore finisce 3-2 : Il club parigino vince il confronto diretto con gli spagnoli, sorprendendoli nel recupero con il gol di Postolachi Il Paris Saint Germain ha sconfitto 3-2 l’Atletico Madrid in un match dell’International Champions Cup disputato al National Stadium di Singapore. Per i parigini in gol Nkunku al 32′ e Diaby al 71′, ai quali hanno risposto, per i ‘colchoneros’ Mollejo al 75′ e un autogol di Bernede ...