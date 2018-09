: Migranti, la ministra della Salute Grillo sconfessa Salvini: “Nessun allarme Tbc dovuto ai migranti” - fattoquotidiano : Migranti, la ministra della Salute Grillo sconfessa Salvini: “Nessun allarme Tbc dovuto ai migranti” - HuffPostItalia : Giulia Grillo smentisce Salvini: 'Nessun allarme Tbc in relazione alla presenza di migranti' - TgLa7 : #Migranti: #Grillo, nessun allarme Tbc in Italia -

"In Italia non c'è alcunper la tubercolosi in relazione alla presenza di". Lo ha detto la ministra della Salute, che ha annunciato l'arrivo di un decreto "sblocca-concorsi" per i medici, per far fronte alla carenza di medici specialisti e ovviare al problema dei bandi che vanno deserti da medicina generale a pediatria. La ministra ha aggiunto che si sta lavorando alla riduzione dei ticket per la farmaceutica e la specialistica e che le prime interlocuzioni con il ministero dell'Economia "incoraggiano".(Di venerdì 14 settembre 2018)