NBA | che guaio per gli Oklahoma City Thunders | Russell Westbrook si opera!

NBA – Nowitzki stupito da Doncic : “qualità pazzesche! Più forte di me alla sua stessa età” : Dirk Nowitzki ha esaltato le qualità del giovane Doncic giudicandolo più forte della sua versione 19enne Luka Doncic è uno dei prospetti più interessanti usciti dal Draft 2018. Il talentino sloveno è fra i principali candidati al titolo di ROY ed ha incassato già diversi elogi da colleghi e addetti ai lavori. L’ultimo ad esprimersi favorevolmente su Doncic é stato il compagno di squadra Dirk Nowitzki che lo ha addirittura giudicato ...

Mercato NBA – Danny Green non ha dubbi : “Kawhi Leonard rinnoverà con i Raptors? So per certo che…” : La questione in merito al rinnovo di Kawhi Leonard tiene banco in casa Raptors: Danny Green é sicuro di quanto sia difficile dire addio ad una città come Toronto Kawhi Leonard aveva messo in guardia ogni franchigia NBA un paio di settimane fa, spiegando in termini abbastanza chiari quale fosse la sua volontà per il futuro: qualsiasi sia la squadra per il 2018-2019, nel corso della prossima stagione giocherà sicuramente a Los Angeles. I ...

NBA – Tony Parker svela : “questione di soldi? No - ecco perchè ho detto addio ai San Antonio Spurs” : Dopo 17 anni con la maglia di San Antonio, Tony Parker ha firmato con gli Charlotte Hornets: non è stata però una questione di soldi, ecco perchè il playmaker francese ha detto addio agli Spurs Un’intera carriera passata con la maglia nero-argento, 17 anni a guidare, palla in mano, le azioni dei San Antonio Spurs come espressione pratica delle idee di coach Popovich. Tony Parker è stato il cervello della franchigia texana fino ...

NBA - anche Monta Ellis è pronto al rientro : i Timberwolves gli daranno una chance? : Monta Ellis sta pensando di tornare in campo dopo una lunga assenza dai parquet NBA, Minnesota è pronta a dargli una chance Monta Ellis è pronto a tornare in campo, anche lui dopo Andrew Bynum, sta tentando il rientro nella NBA. L’età di certo non è troppo avanzata, a 32 anni la guardia ex Pacers (tra le altre) potrebbe ancora essere interessante per alcune franchigie. Si fa già un gran parlare della sua possibile destinazione, con i ...

NBA - ufficiale la firma di Deng a Minnesota. Ritorno in vista anche per Monta Ellis e Andrew Bynum? : In attesa che nella seconda metà di settembre si rimetta in gioco la grande macchina NBA, prima con l'avvio dei training camp e poi con le prime amichevoli, fanno rumore alcune notizie riguardanti ...

NBA - la storia della canzone rap di LeBron James e Kevin Durant che tutti stanno ascoltando : La contaminazione tra musica rap e NBA nel corso degli anni è diventata sempre più frequente, un filo conduttore che unisce mondi che spesso parlano allo stesso tipo di appassionati. Cantanti che ...

NBA Fan Zone - in Piazza Duomo a Milano sbarca anche Chauncey Billups : orari ed eventi : ... che con la Fan Zone punta a ricreare l'esperienza unica delle partite della lega di pallacanestro più famosa del mondo. A impreziosire ancora di più l'esperienza ci sarà la presenza di una leggenda ...

Non solo NBA - Nike lancia le maglie “connesse” anche per PSG e Chelsea : Nike è da sempre in prima linea in ambito tecnologico e lo ha mostrato già qualche tempo fa con l’introduzione della tecnologia “Nike Connect” applicata alle maglie delle formazioni NBA. Il sistema prevede la presenza di un chip attraverso cui i fan hanno la possibilità di accedere a una serie di contenuti esclusivi e personalizzati […] L'articolo Non solo NBA, Nike lancia le maglie “connesse” anche per PSG e ...

Mercato NBA – Timberwolves alla ricerca di un 3&D : tre i nomi selezionati - uno ha anche l’anello al dito : Timberwolves ancora attivi sul Mercato NBA: Minnesota studia 3 profili per aggiungere un 3&D al proprio roster Nonostante il periodo dei ‘botti’ iniziali sia concluso da tempo, i Timberwolves sono ancora attivi sul Mercato NBA. La franchigia del Minnesota è alla ricerca di un 3&D, un giocatore capace di colpire con efficacia da 3 punti e con buone capacità difensive. I nomi sondati sono 3: Nick Young: campione NBA in ...

NBA Fan Zone – Tutto quello che c’è da sapere per l’appuntamento dell’8 e 9 settembre a Milano : Tutto pronto per l’appuntamento con l’NBA Fan Zone a Milano il prossimo 8 e 9 settembre: ecco il programma del magico evento che ricrea l’atmosfera del basket a stelle e strisce La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che l’ex campione NBA Chauncey Billups visiterà l’iconica Piazza Duomo di Milano durante l’NBA Fan Zone, in programma l’8 e il 9 settembre. La Fan Zone avrà l’obiettivo di ricreare l’atmosfera ...

NBA - a Parigi con LeBron James : 'La mia scuola anche qui' : Parigi — I francesi si confermano francesi, e così — coerentemente con la decisione di continuare a chiamare il tie break tennistico le jeu decisif — traducono anche lo slogan che gli porta in città ...

NBA – Walt Frazier attacca Kevin Durant : “vicino al suo nome ci sarà per esempre un asterisco - vi spiego perchè” : Walt Frazier ha elogiato il talento di Kevin Durant, paragonandolo a quello di LeBron James, ma aggiungendo un ‘asterisco virtuale’ al fianco del suo nome dopo il passaggio agli Warriors L’NBA attuale è la lega dei ‘Superteam’, squadre che riuniscono diversi campioni di alto livello per provare a puntare al tanto agognato anello. Quello di costruire una franchigia basandosi su 3 o più top player sembra ...