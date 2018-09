Roma | rissa e bottigliate tra stranieri in pieno giorno davanti al bar

Roma choc : rissa e bottigliate tra slavi in pieno giorno tra la folla : Pugni, sedie che volano e bottiglie rotte usate come arma. Tutto questo è andato in scena a Roma intorno alle 17 di oggi mentre famiglie passeggiavano e lavoratori scendevano dalla metro per...

Maxi-rissa tra bande a Roma - feriti due poliziotti : arrestati cinque stranieri : Una Maxi-rissa tra bande di sudamericani. Qualcuno è entrato in un bar e ha preso sedie e sgabelli per scagliarli contro i rivali. È accaduto ieri mattina, intorno alle sette, su un tratto di via dell'...

Roma - rissa tra immigrati alla stazione Tiburtina : tre arresti - i feriti in ospedale : rissa nella notte a Roma tra alcuni immigrati nei pressi della stazione Tiburtina, sotto il cavalcavia della tangenziale dove spesso si accampano soprattutto stranieri. Ieri, poco prima della ...

Roma - rissa nel palazzo occupato - spranghe e coltelli nell'ex centro anziani. I residenti chiamano il prefetto : Una maxi-rissa nel cuore della notte: volano sedie, bottiglie, sprangate e spuntano i coltelli. Due uomini restano a terra, uno ha la faccia spaccata, è una maschera di sangue. Arrivano le volanti della polizia, in pochi minuti l'ex Casa di Riposo Roma II di via Casal Boccone 112 occupata abusivamente da ormai 16 anni, è circondata da divise e lampeggianti. Per l'aggressione viene fermato un tunisino, il ferito più grave verrà portato in pronto ...

Uccise clochard durante rissa a Roma : assassino arrestato a Pisa : È stato rintracciato a Pisa un clochard polacco di 42 anni ricercato dalla polizia di Roma per l'omicidio di un altro clochard, connazionale, in seguito a una violenta rissa scoppiata il 26 marzo nei ...

Roma - rissa tra saltafila ai Musei Vaticani : 4 feriti : Una lite tra saltafila è degenerata in una rissa che ha coinvolto 4 persone, tutte fermate. È successo stamattina in viale Bastioni di Michelangelo, a due passi dal Vaticano, tra due famiglie ...

Fontana di Trevi - rissa fra turiste per un selfie/ Ultime notizie Roma : il video della scazzottata : Fontana di Trevi, rissa fra turiste per un selfie perfetto: volano schiaffi, pugni e spintoni e non basta l'intervento dei soli Vigili. Otto persone coinvolte, anche minori, denunciati.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:28:00 GMT)

Roma - maxi rissa per un selfie a Fontana di Trevi : schiaffi e pugni tra due famiglie di turisti : Una discussione iniziata per futili motivi, tra una ragazza olandese di 19 anni, E.F.,ed una italo-americana di 44 anni, P.E., si è trasformata in pochi minuti in una rissa tra due famiglie di turisti ...