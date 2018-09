Virtus Verona Pro Piacenza Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e

Diretta / Pro Piacenza Virtus Verona (risultato live 1-1) streaming video e tv : Fasolo pareggia! : Diretta Pro Piacenza Virtus Verona info streaming video e tv della partita in programma oggi 12 agosto, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 18:21:00 GMT)

Pro Piacenza Virtus Verona/ Streaming video e diretta tv : orario - probabili formazioni e risultato live : diretta Pro Piacenza Virtus Verona info Streaming video e tv della partita in programma oggi 12 agosto, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 07:18:00 GMT)

Chievo-Virtus Verona 2-0 : Radovanovic firma il bis : SAN ZENO DI MONTAGNA - Il Chievo non stecca il test contro la Virtus Verona a San Zeno di Montagna. Un derby in miniatura per i ragazzi di D'Anna. L'amichevole è terminata con lo score di 2-0. Il ...