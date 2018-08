GIRONE NAPOLI Sorteggio Champions League 2019 | gli avversari | il flop dell' anno scorso

Sorteggio Champions League 2018-2019 : il GIRONE ideale e quello da evitare per Juventus - Roma - Napoli e Inter. Possibili avversarie : incubo Liverpool in terza fascia : Arriva il momento tanto atteso da squadre e tifosi: oggi, alle ore 18.00, si svolgerà il Sorteggio della Champions League 2018-2019. Dall’urna di Montecarlo uscirà la composizione degli otto gironi del massimo torneo calcistico continentale, che quest’anno vedrà in azione quattro squadre italiane: Juventus, Roma, Napoli e Inter. Un torneo in cui conta molto anche la fortuna e per questo andiamo ad analizzare per ciascuna squadra, quale sarebbe ...