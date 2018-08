Uragano Lane | Casa Bianca | pronti ad aiutare le Hawaii

Trump - Uragano Lane : aiuteremo le Hawaii : 1.41 "Il governo è totalmente impegnato ad aiutare lo Stato delle Hawaii per i danni dell'uragano Lane".Così la Casa Bianca in una nota riferendo del colloquio tra il presidente Trump e il governatore delle Hawaii, David Ige. Sono 1.526 gli evacuati alle Hawaii, dislocati in 36 strutture della Croce Rossa, secondo quanto reso noto dalla Fema, la protezione civile americana. Sull'isola sono già caduti 78 centimetri di pioggia per l'uragano ...

Uragano Lane sulle Hawaii - temporali e fiumi in piena. VIDEO - : Piogge e vento stanno flagellando le isole a largo degli Usa colpite dalla perturbazioni. Ieri Trump ha firmato lo stato d'emergenza , supermercati presi d'assalto

Hawaii - piogge estreme dell’Uragano Lane : oltre 760 mm in alcune aree - blackout e alberi abbattuti [VIDEO] : Le sirene suonavano alle Hawaii mentre gli operai posizionavano sacchi di sabbia davanti agli hotel e la polizia avvisava con i megafoni di lasciare la famosa Waikiki Beach a causa dell’uragano Lane che continua a muoversi verso nord dopo aver fatto cadere oltre 600 mm di pioggia sulla Grande Isola. La NWS Honolulu riporta che in un’area sono caduti oltre 760 mm di pioggia in 24 ore. Le squadre di soccorso hanno salvato 5 turisti californiani da ...

Uragano Lane ALLE HAWAII : FRANE E CITTÀ ALLAGATE/ Allarme Trump - ultime notizie video : “scorte per 14 giorni” : HAWAII, l’URAGANO LANE è arrivato: venti, alluvioni e FRANE. ultime notizie: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato lo stato di emergenza(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 11:00:00 GMT)

Le foto dell’Uragano Lane - nelle Hawaii : Con piogge e venti fino a 200 chilometri orari, provocando danni, piene e alluvioni The post Le foto dell’uragano Lane, nelle Hawaii appeared first on Il Post.

L’Uragano Lane minaccia le Hawaii : precipitazione estreme - “inondazioni e frane improvvise pericolose per la vita” : L’uragano Lane, al momento classificato di 3ª categoria, si sta avvicinando sempre più alle Hawaii, scaricando piogge torrenziali su Maui e su Big Island, l’isola più grande dell’arcipelago. Inondazioni e onde alte rappresentano per il momento la più grande minaccia: il lento movimento della tempesta “aumenta notevolmente la minaccia di piogge intense prolungate e di precipitazioni estreme. Ciò comporterà inondazioni e ...

Uragano Lane minaccia le Hawaii - Trump dichiara lo stato di emergenza - : Il governatore dello stato, David Ige, ha esortato i residenti a fare scorte di viveri e acqua per almeno due settimane. Uffici pubblici chiusi e supermercati svuotati

Usa : Uragano Lane - Trump dichiara stato emergenza per Hawaii : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - l’Uragano Lane spaventa le Hawaii : Trump dichiara lo stato di emergenza : Il presidente Trump ha firmato lo stato di emergenza per le Hawaii per l’arrivo dell’uragano Lane. Secondo i metereologi, il ciclone tropicale, al momento di categoria 4, con venti tra i 200 e i 250 km/h, potrebbe abbattersi sull’arcipelago già questa sera. Sono previste forti piogge e venti e non sono esclusi allagamenti. Il governatore David Ige ha invitato i residenti a fare scorte di cibo ed acqua e di mettersi al riparo o ...

Hawaii - primi effetti dell’Uragano Lane : forti rovesci di pioggia ed emergenza rifugi sulla Grande Isola : Il Presidente Donald Trump ha approvato la richiesta dello stato di emergenza avanzata dalle Hawaii per l’uragano Lane che si avvicina pericolosamente. Le Hawaii avranno così accesso alle risorse federali per tutti i danni e le perdite causate dall’uragano. Intanto, la Grande Isola dell’arcipelago comincia a sentire i primi effetti delle bande esterne di pioggia di Lane: forti rovesci di pioggia sulla parte orientale dell’Isola (fino a 76 mm in ...

Hawaii - Pericolo per l'Uragano Lane passato a categoria 5 : A llerta meteo nelle isole Hawaii , l'arcipelago statunitense nell'oceano Pacifico meta di milioni di turisti ogni anno. l'uragano Lane ha infatti acquisito potenza ed è salito dalla categoria 4 alla ...

Le Hawaii si preparano all’arrivo del potente Uragano Lane : Le Hawaii si stanno preparando all’arrivo del potente uragano Lane, che nelle ultime ore ha perso intensità. “Le isole hawaiane restano vulnerabili, mentre l’uragano Lane di categoria 4, passa a sud dell’Isola grande” delle Hawaii, ha spiegato il Centro nazionale degli uragani del Pacifico. La potente tempesta in precedenza era classificata di 5ª categoria. L'articolo Le Hawaii si preparano all’arrivo del ...