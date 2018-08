Lazio | difesa da rivedere | Inzaghi vuol cambiare rotta

Lazio - prove di difesa a tre : Inzaghi si affida a Acerbi : Chiusure, movimenti e marcature. Simone Inzaghi, dopo l'attacco, si dedica alla difesa nel ritiro di Marienfeld. Il mister chiede alla squadra massima concentrazione in fase di non possesso. L'...

Lazio - Inzaghi lavora su attacco e difesa. Strakosha in gruppo : Il tecnico biancoceleste intensifica il lavoro dei suoi, la partita col Napoli si avvicina, la Lazio vuole farsi trovare pronta

Lazio - Inzaghi riabbraccia Patric e testa la difesa : Acerbi sempre più leader : Per un giocatore che lascia il ritiro, ce n'è uno che arriva con tanta voglia di fare. Patric, insieme al dottor Fabio Rodia, responsabile ortopedico della Lazio, ha raggiunto in tarda mattinata ...

Lazio - Inzaghi lavora sulla difesa. Luis Alberto scalpita : Terzo giorno di allenamenti in quel di Auronzo di Cadore per la Lazio. Domani la prima amichevole contro la rappresentativa locale

La nuova Lazio riparte dal passato : difesa a tre : Modulo che vince non si cambia. Simone Inzaghi riparte dalla difesa a tre. Nessun ripensamento. Neanche dopo qualche critica arrivata nel finale della passata stagione per i tanti, troppi gol ...

Calciomercato Lazio - mossa a sorpresa per la difesa : contatto per Gustavo Gomez : Calciomercato Lazio – La Lazio è concentrata sulle trattative di mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Simone Inzaghi, nelle ultime ore mossa a sorpresa per la difesa. Intoppo nella trattativa con il Sassuolo per Acerbi, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il club biancoceleste si è inserito per Gustavo Gomez, è andato in scena un contatto con il Milan. Il centrale era in ...

Lazio - si arena l’affare Acerbi e spuntano due alternative per la difesa : Sassuolo e Lazio proseguono nella trattativa per Acerbi, affare che però va a rilento, manca l’accordo tra le parti: i dettagli L’affare tra Sassuolo e Lazio per il centrale difensivo Francesco Acerbi, si sta protraendo da diverse settimane. Un tira e molla che rischia di far spazientire il presidente Lotito, il quale in attesa di riscontri sul fronte Acerbi, si sta guardando attorno a ricerca di valide alternative. Per il ...