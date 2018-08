Cosa prevede il regolamento per accedere alle Gole del Raganello

VACCINI - DDL M5S-LEGA : "OBBLIGO SOLO PER EMERGENZA SANITARIA"/ Ultime notizie - ecco Cosa prevede la proposta : VACCINI , Ddl Lega-M5s: "Obbligo SOLO per EMERGENZA sanitaria". Ultime notizie , previste multe fino a 500 euro per chi sgarra: provvedimento composto da 7 articoli(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Decreto dignità - Cosa prevede la nuova legge in 5 punti : Il Decreto dignità è legge dello Stato. Con 155 voti favorevoli, 125 contrari e un astenuto, l'Aula del Senato ha dato il via libera al provvedimento cavallo di battaglia dei pentastellati al governo. ...

Cosa prevede il Decreto Dignità - in estrema sintesi - : Roma, 7 ago., askanews, - Ecco Cosa prevede in estrema sintesi il Decreto Dignità passato oggi al Senato. I punti principali sono la riduzione da 36 a 24 mesi della durata massima dei contratti a ...

Scheda : decreto Dignità - ecco che Cosa prevede la nuova legge : OK BANCA DATI PER MONITORAGGIO GIOCHI Il ministro dell'Economia, d'intesa con il ministro della Salute, condurrà un costante monitoraggio dell'offerta di gioco, anche attraverso una banca dati sull'...

Decreto Dignità - ecco Cosa prevede la nuova legge : OK BANCA DATI PER MONITORAGGIO GIOCHI Il ministro dell'Economia, d'intesa con il ministro della Salute, condurrà un costante monitoraggio dell'offerta di gioco, anche attraverso una banca dati sull'...

Il Decreto Dignità è legge - il Senato dà il via libera definitivo. Ecco Cosa prevede : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto Dignità con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge. Molti gli schieramenti che si sono detti delusi. "Se l'...