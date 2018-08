Gli sviluppatori di Velocity 2X non riescono a trovare un publisher per un sequel

Ottava beta di iOS 12 - watchOS 5 e tvOS 12 aGli sviluppatori - : iOS 12 cambia il modo in cui gli utenti iOS vedono il mondo con la realtà aumentata e con le Memoji ; le comunicazioni diventano divertenti ed espressive, e Screen Time aiuta gli utenti comprendere e ...

Spyro Reignited Trilogy : Gli sviluppatori sarebbero ancora al lavoro sul terzo episodio e vorrebbero inserire tutti i giochi su disco : Come probabilmente saprete, qualche giorno fa è arrivata una notizia non proprio positiva per tutti i fan di Spyro in attesa della Reignited Trilogy. È stato infatti annunciato che l'uscita del gioco slitterà a novembre. Ma perché? Sicuramente ci sarà una causa che ha portato Activision a prendere una decisione simile e, alcune indiscrezioni trapelate in rete, suggeriscono che c'è ancora del lavoro da svolgere.Come segnala Gamingbolt, dunque, ...

Gli sviluppatori di Until Dawn registrano il misterioso marchio "Shattered State" : Supermassive Games è la casa di sviluppo che ha realizzato Until Dawn, il gioco horror uscito in esclusiva per PlayStation 4 nel 2015, rimembra Gematsu.Ebbene lo studio ha recentemente registrato in Europa il marchio "Shattered State" con tanto di logo, per cui la domanda sorge spontanea: che siano al lavoro su una nuova IP ancora da annunciare?Il marchio "Shattered State" è di appartenenza di Supermassive Games, e non di Sony Interactive ...

Mosaic : il particolare gioco narrativo deGli sviluppatori di Among the Sleep arriverà il prossimo anno su PC e console : Da un bel po' di tempo non si sente parlare dell'enigmatico gioco narrativo di Krillbite, Mosaic. Sapevamo che il titolo era previsto per PC e PS4, ora, però, arrivano novità che ci parlano di una release anche per Switch e Xbox One. Come segnala Dualshockers, il titolo è sviluppato dal team dietro a Among the Sleep e segue le vicende di un pendolare medio con la sua vita ripetitiva e solitaria, una vita che rimarrà tale fino a quando non ...

Stormdivers : il nuovo gioco deGli sviluppatori di Resogun e Nex Machina si mostra in un breve teaser trailer : Dopo aver deciso di terminare il suo impegno con il genere arcade l'anno scorso, lo sviluppatore di Resogun e Nex Machina, Housemarque, ha iniziato a presentare il suo nuovo titolo, Stormdivers, nel mese di aprile. Da allora, però, non si è saputo molto del titolo, ma fortunatamente il gioco sarà svelato alla Gamescom di quest'anno. Come segnala Dualshockers, prima dell'apparizione all'evento di Colonia, Housemarque ha rilasciato un altro breve ...

Generation Zero : disponibile un nuovo gameplay dello sparatutto daGli sviluppatori di Just Cause : Generation Zero è uno sparatutto fantascientifico ambientato negli anni 80', e come riporta VG247 possiamo vedere il gioco nel suo primo gameplay trailer.Il gioco è stato presentato per la prima volta prima dell'E3 di giugno, ma le immagini che possiamo vedere oggi sono decisamente più interessanti.Il setting del gioco è la campagna svedese, mentre il tono del titolo si differenzia bene dalla serie Just Cause. Generation Zero è un gioco ...

Inbox by Gmail e Google Duo si aggiornano e ci svelano i progetti deGli sviluppatori : Un nuovo aggiornamento delle applicazioni Inbox by Gmail e Google Duo ci suggerisce alcune delle funzionalità su cui gli sviluppatori sono al lavoro L'articolo Inbox by Gmail e Google Duo si aggiornano e ci svelano i progetti degli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di Shadow of the Tomb Raider svelano le opzioni grafiche della versione Xbox One X : Con l'uscita di Shadow of the Tomb Raider distante meno di un mese, abbiamo appreso ulteriori informazioni sulle diverse modalità e miglioramenti che riceveranno gli utenti Xbox One X. Fortunatamente, Frédéric Robichaud, programming director presso Eidos-Montreal, ha rivelato più informazioni di recente.Come segnalato da Gamingbolt, Shadow of the Tomb Raider sulla "mid gen" di Microsoft supporterà pienamente l'HDR e avrà due modalità ...

Disponibile la beta 8 di iOS 12 per Gli sviluppatori - : iOS 12 cambia il modo in cui gli utenti iOS vedono il mondo con la realtà aumentata , con le Memoji e FaceTime di gruppo ; le comunicazioni diventano divertenti ed espressive, e Screen Time aiuta gli ...

Deathgarden : lo sparatutto asimmetrico deGli sviluppatori di Dead by Daylight è disponibile su Steam in Accesso Anticipato : Come riportato da Rockpapershotgun, il gioco multiplayer 5v1 Deathgarden, dai creatori di Dead By Deadlight, è ora disponibile su Steam in Early Access. Da ora fino al 21 agosto i giocatori possono provare gratuitamente il gioco.Proprio come Dead By Daylight, il gioco sarà un deathmatch multiplayer asimmetrico (5v1), ma invece della presenza di uno psicopatico stile hollywoodiano contro quattro sopravvissuti, ci sarà un bruto militare armato di ...

Rune : l'RPG open-world deGli sviluppatori di Prey arriva a settembre su Steam in Accesso Antcipato : Non era propriamente un segreto che Rune di Human Head Studios sarebbe arrivato su Steam in Early Access, ma fino ad ora avevamo solo una vaga finestra di rilascio "2018". Ora, come segnala Dualshockers, la pagina Steam del gioco è stata pubblicata insieme a un nuovo trailer, e apprendiamo che Rune entrerà in Early Access nel mese di settembre.Mentre siamo ancora senza una data esatta, la finestra "più piccola" sarà sicuramente più apprezzata. ...

Sumo Digital acquisisce The Chinese Room : Gli sviluppatori di Crackdown 3 e quelli di Everybody's Gone to the Rapture uniscono le forze : ... software house che sta lavorando su Crackdown 3 e Dead Island 2 e che ha realizzato l'ottimo Snake Pass ha annunciato l'acquisizione di The Chinese Room, team salito agli onori della cronaca per ...