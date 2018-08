Autostrade | Giorgetti | non mi convince l' idea della nazionalizzazione

Autostrade - Giorgetti : “Nessuna legge per revocare concessioni”. Ed è scettico sulla nazionalizzazione : Era l’esponente politico più atteso al Meeting di Rimini, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidente del Consiglio e ‘mente’ della Lega di Salvini. “Non credo che la gestione dello Stato possa essere più efficiente”, dice Giorgetti sull’ipotesi di nazionalizzazione della rete autostradale, ipotizzata dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e dal segretario della Lega Matteo Salvini. E ...

CONCESSIONI - SALVINI : “VOTAI SALVA-BENETTON - MA PD ZITTO”/ "Ok nazionalizzare Autostrade" : ma Giorgetti frena : Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Toninelli, "conviene nazionalizzare": caso revoca CONCESSIONI Autostrade dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:58:00 GMT)

Ponte Morandi - Giorgetti : “Statalizzare le Autostrade? Non sono persuaso. Bisogna cambia il codice degli Appalti” : Non vede i termini per una legge ad hoc per ritirare la concessione ad Autostrade per l’Italia, non è d’accordo alla nazionalizzazione della rete, spera che sia modificato presto il codice degli Appalti. Dopo la lettera del premier Giuseppe Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti interviene al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini e si esprime sui rapporti tra l’esecutivo e Autostrade per l’Italia. A ...

Salvini : 'Studiamo nazionalizzazione Autostrade'. Ma Giorgetti frena : 'Non mi convince' : Sono riusciti a fare polemica politica sui funerali di stato e sui genovesi che non dovevano applaudire, non dovevano fischiare. Se ci sono 2-3mila persone che stanno seppellendo 43 cadaveri, secondo ...

Toninelli : "E' conveniente nazionalizzare Autostrade" | Giorgetti frena : "Non mi convince" : Il viadotto è pericolante: potrebbe essere concesso entro breve il dissequestro dell'area per poi procedere all'abbattimento. Il ministro dei Trasporti annuncia il piano speciale per revocare la concessione ad Autostrade e statalizzarla.

Autostrade - Giorgetti : no termini per legge revoca concessione : Rimini, 20 ago., askanews, - Non ci sono i termini per revocare la concessione delle infrastrutture autostradali affidate ad Autostrade per l'Italia attraverso una legge. Lo ha detto il ...

Salvini : «Studiamo nazionalizzazione Autostrade». Ma Giorgetti frena : «Non mi convince» : «Stiamo studiando e lavorando, sicuramente non faremo i regali che qualcuno ha fatto in passato, quando qualcuno ha firmato provvedimenti che hanno fatto guadagnareÿmiliardi ai privati e...

Crollo Genova - Toninelli : 'E' conveniente nazionalizzare Autostrade' - Giorgetti : 'Non mi convince' : "L'eventuale nazionalizzazione di Autostrade sarebbe conveniente: ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza ...

L'ipotesi di nazionalizzare Autostrade divide la Lega e il governo : Salvini dice sì - ma Giorgetti frena : L'ipotesi di nazionalizzare Autostrade divide il governo e il Carroccio. Da un lato c'è il vicepremier Salvini che ai microfoni di Agorà dice: «Studiando i bilanci di Autostrade, sì. Io sono a favore ...

