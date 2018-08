Il racconto del conducente del camion fermo vicino al baratro

Il calcio del sabato sera è su Dazn. E Sky riscopre l'arte del racconto senza immagini : E Sky riscoprì all’improvviso l’arte del racconto, della parola chiamata a sostituire le immagini. Sì, le immagini, quelle che la piattaforma satellitare non può offrire, perlomeno direttamente, il sabato sera.Pronti via ed è subito Lazio-Napoli, a cui fra una settimana seguirà il Milan, sempre contro i partenopei. Occorre quindi ingegnarsi, far vedere che si è sul pezzo. Anche perché stavolta la comunicazione rivolta agli abbonati è ...

Terremoto - il racconto dei molisani : “Notte passata in auto”. Ancora “forte il ricordo del sisma 2002” : Crepe nei muri, pioggia di calcinacci, pavimenti lesionati, strade ulteriormente dissestate, ma soprattutto tanta, tanta paura. “Non abbiamo chiuso occhio stanotte. Dopo 16 anni dal sisma di San Giuliano viviamo di nuovo l’incubo del Terremoto“, parla Maria 59 anni, dalla provincia di Campobasso dove il 16 agosto sera due scosse di 5.1 e 4.5 hanno interrotto il clima di vacanza ferragostana nella piccolo regione del centro sud. ...

Crollo Ponte Genova - il racconto shock del camionista : “Sono caduto insieme al ponte” : “Sono caduto con il camion dal ‘Ponte di Brooklyn’ e non so come faccio a essere vivo”. Lo racconta Giancarlo Lorenzetto di Carezzano (Alessandria) autista della MCM Autotrasporti, arrivata al centralinista, lo scorso 14 agosto. Il mezzo è precipitato insieme a una parte dell’infastruttura ma l’uomo ne e’ uscito praticamente illeso. “Sul momento – racconta Marco, il centralinista che ha ...

Genova - il racconto della dottoressa : «Quel ragazzo che mi ha detto di correre via mi ha salvato la vita» : «A quel ragazzo, a quello sconosciuto, devo la vita». Valentina Galbusera, 44 anni, medico del Servizio trasfusionale dell’ospedale Villa Scassi, era sul ponte Morandi al momento del crollo. «Ero in macchina, da sola: come tutti i giorni stavo andando a lavorare. Ero arrivata sul ponte, 600 metri dopo la galleria. Eravamo in coda, poi tutto è iniziato», ha raccontato l’ematologa a Repubblica. «Ho visto chiaramente i tiranti del ponte ...

VALENTINA DALLARI/ "Stavo per morire - vi dico quanto pesavo" : il racconto dell'anoressia : VALENTINA DALLARI lancia un chiaro monito nei confronti dei ragazzi affetti da anoressia. Il suo racconto, pubblicato dal settimanale Nuovo, è sentito e a tratti crudo.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 21:06:00 GMT)

Crollo del ponte a Genova - il racconto : "Io sopravvissuto dopo un volo di 80 metri" : Davide Capello, ex portiere del Cagliari, oggi fa il Vigile del Fuoco: "Prima ho sentito un rumore, poi è crollato tutto -...

Crollo ponte Genova - il racconto shock del calciatore del Genoa : “Io e la mia famiglia siamo passati 10 minuti prima della tragedia” [VIDEO] : Una tragedia incredibile, questa mattina, a Genova: un ponte è improvvisamente crollato. Tantissimi i miracolati, passati da quel viadotto pochi minuti prima del disastro: tra questi anche il calciatore italiano del Genoa, molto legato alla città ligure, Domenico Criscito. Dopo aver pubblicato un video, nelle sue storie Instagram, mentre si trovava alla guida della sua auto, proprio sotto la pioggia battente di Genova, forse proprio nelle ...

Uomini e Donne/ Francesca Del Taglia - racconto post parto : “distrutta per la stanchezza…” (Trono Classico) : Uomini e Donne, Francesca Del Taglia, si racconta senza filtri dopo il secondo parto: “distrutta per la stanchezza…”, poi il messaggio di speranza. (Trono Classico)(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 07:05:00 GMT)