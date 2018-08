Pensioni | la Lega corregge l’ipotesi M5S | meglio il contributo di solidarietà

RIFORMA Pensioni 2018/ Brunetta all'attacco di Lega e M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Brunetta all'attacco di Lega e M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 agosto(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 15:24:00 GMT)

Chi subirà il taglio delle Pensioni d’oro voluto da Lega e M5s : Il Governo conferma il taglio delle pensioni cosiddette d'oro, ovvero degli assegni superiori a 4mila euro netti al mese. La sforbiciata sarà di una quota fra il 10% e il 20% e servirà a recuperare 500 milioni di euro da assegnare ai beneficiari di pensioni minime. Proviamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.Continua a leggere

Pensioni d'oro - il ddl Lega-M5S prevede tagli severi : le donne le più penalizzate : Si profila un taglio decisamente pesante per le Pensioni d'oro [VIDEO], per tutti coloro che percepiscono un assegno dai 4mila euro netti in su, vale a dire 80mila euro lordi all'anno. Secondo le intenzioni del Governo, non ci sarebbe il ricalcolo con il metodo contributivo, bensì un taglio ben più netto e pesante, quantificabile tra il dieci e il 20 per cento dell'importo: il taglio sara' proporzionale all'anticipo del pensionamento. taglio ...

Pensioni d'oro - il Governo accelera ma c'è già la contromossa al Ddl Lega-M5S : Il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha confermato, pochi giorni fa, il taglio alle Pensioni d'oro, destinato a tutti coloro che percepiscono attualmente un assegno superiore agli 80.000 euro lordi mensili, non giustificato dai contributi versati durante la loro carriera professionale. Il testo di legge, articolato in sei capitoli, è gia' stato depositato in Parlamento e verra' discusso a settembre, dopo la pausa estiva. L'economista Giuseppe ...

Pensioni d'oro - la mannaia di Lega e M5s sugli assegni sopra gli 80 mila euro : chi massacrano : La mannaia del governo sulle 'Pensioni d'oro' parte dagli assegni da 4 mila euro netti, che potrebbero subire un taglio secco tra il 10 e il 20%, proporzionale all'anticipo del pensionamento rispetto ...

Pensioni d’oro - la proposta Lega-M5S : “Tagliarne almeno 158mila sopra i 4mila euro netti per alzare minime e sociali” : Tagliare gli assegni previdenziali superiori ai 4mila euro netti e non siano ‘coperti’ dai contributi versati nell’arco della vita lavorativa. E, con i proventi, alzare le Pensioni minime e sociali portandole dagli attuali 450 euro mensili a quota 780. E’ quello che prevedono i disegni di legge presentati da Lega e M5s alla Camera e al Senato con doppia firma dei capigruppo gialloverdi. “Saranno almeno 158 mila i ...

Pensioni D'ORO/ Lega e M5s realizzano il sogno di Boeri : Lega e Movimento 5 Stelle hanno presentato una proposta di legge per ricalcolare le PENSIONI sopra i 4.000 euro netti al mese. Il commento di MARIO CARDARELLI(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 06:07:00 GMT)

Ecco il testo completo del - controverso - progetto di legge M5S-Lega sulle Pensioni d'oro : ... in spirito di solidarietà politica, economica e sociale. E proprio l'INPS, costituitosi in un recente giudizio di legittimità costituzionale, ha fatto richiamo alla consolidata giurisprudenza della ...

Pensioni d'oro - depositato Ddl M5S-Lega sui tagli agli assegni oltre 4000 euro : Il testo di legge riguardante il taglio delle Pensioni d'oro è stato depositato nella giornata di ieri [VIDEO]dai due capogruppo Lega e Movimento Cinque Stelle alla Camera, Riccardo Molinari e Francesco D'Uva. Il testo è composto da sei articoli e avra' come obiettivo quello di tagliare gli assegni superiori ai quattromila euro al mese per destinare i risparmi di spesa alle Pensioni minime e sociali, con l'obiettivo di raggiungere la soglia dei ...