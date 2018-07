Fs | ministro Toninelli | ' Stato è pronto ad acquisire reti regionali'

La voce della Politica Ferrovie : il ministro Toninelli annuncia il nuovo CDA : Il deputato pugliese Emanuele Scagliusi, capogruppo M5S ai Trasporti: "premiando merito e competenze proseguiamo nel segno del cambiamento" "Esperienza, efficienza ed etica sono da sempre valori ...

Infrastrutture e Trasporti - quell’ironia stonata sul ministro Toninelli : Solo uno stupido presume che questo governo, per principio, debba fare o faccia unicamente cose sbagliate. Secondo Aldo Grasso del Corriere, Danilo Toninelli, il ministro delle Infrastrutture, sarebbe null’altro che il ministro del No. No al Tav, no al Tap, no all’Airbus, no all’efficiente consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Grasso, per rendere ancora più teatrale la sua disistima, lo chiama “ToniNo” e lo annovera tra i ...

aldo grasso infilza il ministro Toninelli e i suoi continui 'no' - Politica : aldo grasso per il 'Corriere della Sera' Danilo toninelli, il ministro toninelli, il concentratissimo ToniNo è un mito. In pochi giorni ha compiuto alcuni blitz che il suo perenne stato di ...

Il ministro Danilo Toninelli azzera i vertici di Ferrovie dello Stato : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli annuncia: "Ho appena firmato la decadenza dell'intero Cda di Ferrovie dello Stato". Il rinnovo per un altro triennio era arrivato a fine 2017 dal governo Gentiloni. L'Ad Renato Mazzoncini era Stato rinviato a giudizio per truffa e lo statuto Fs prevedeva la sua decadenza.Continua a leggere

Fs - ministro Toninelli annuncia su Facebook decadenza intero cda : Roma, 25 lug., askanews, - Con un post sulla sua pagina Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ha annunciato la decadenza dell'intero consiglio d'amministrazione ...

Così il ministro Toninelli ha mentito sulla chiusura dei porti : In quelle ore concitate del 10 giugno in cui Salvini lanciò la prima azione in Europa per fermare il salvataggio dei migranti, il titolare delle Infrastrutture non firmò nessun decreto. Per la prima volta un governo ha agito esclusivamente via Twitter. Senza nessun atto formale Matteo Salvini e i migranti, la genesi dell'odio " Sui morti in mare ora è silenzio " Il Mediterraneo, mare chiuso" «La Libia fa partire i barconi per Salvini, ma la ...

Così il ministro Toninelli ha mentito sulla chiusura dei porti : Il resto è cronaca. Quel giorno, in un naufragio, secondo l'Unhcr muoiono più di cento persone nelle acque libiche, tra cui tre bambini. Gran parte dei corpi rimangono in mare. Verso le 9 del mattino ...

Tav - l altolà di Toninelli 'Nessuno firmi l avanzamento dell opera'. Pd 'ministro fa il movimentista' : 'Rifarsi al Contratto di governo significa voler ridiscutere integralmente l'infrastruttura in applicazione dell'accordo con la Francia. Senza preclusioni ideologiche, ma senza subire il ricatto che ...

Sicurezza delle aree di campeggio - Perriera chiede l'intervento del ministro Toninelli : Con una missiva, l'esponente dell'Idv esorta il titolare del dicastero delle Infrastrutture ad esaminare la questione alla luce dell'ultimo incidente verificatosi a Petacciato marina PETACCIATO. Alla ...

Anas-Ferrovie - il ministro Danilo Toninelli : “La fusione è certamente sbagliata. Fatta senza capire perché” : La fusione tra Ferrovie dello Stato e Anas “è certamente sbagliata perché è stata Fatta senza capire perché”. A dirlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a margine di un convegno alla Camera. Una presa di posizione che si inserisce nel solco di quelle già espresse dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il leader leghista, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva detto infatti di ...

Fusione Anas-Fs - ministro Toninelli : 'L'operazione è sbagliata' : La Fusione tra Ferrovie dello Stato e Anas "è sbagliata perché è stata fatta senza capire perché, quindi è certamente sbagliata". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo ...

Nazionalizzazione di Alitalia. Tre domande al ministro Toninelli : ... Quale sarà il futuro dei lavoratori? La storia insegna che l'intervento dello Stato in economia non può prescindere da una adeguata programmazione e pianificazione dell'intervento. Il dubbio forte ...

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli : “Alitalia tornerà compagnia di bandiera - il 51% sarà a controllo pubblico” : Il ministro dei Trasporti e delle Infrastutture Danilo Toninelli annuncia la "nazionalizzazione" di Alitalia, ovvero il ritorno della compagnia aerea a compagnia di bandiera a controllo pubblico per il 51%. Anche il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sostiene la proposta.Continua a leggere

