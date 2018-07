Lewis Hamilton | GP Ungheria 2018 | “Giornata bellissima | sono punti bonus Contento per le

F1 - Pagelle GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton inesorabile - Ferrari inespressa - Gasly si supera - disastrose Force India e Williams : Il Gran Premio di Ungheria ci consegna un Lewis Hamilton quanto mai in forma dopo una doppietta Germania-Hungaroring che lo lancia verso il quinto titolo iridato della sua carriera. La Ferrari si mangia le mani per le qualifiche di ieri, mentre la Red Bull paga ancora i guai tecnici con Max Verstappen. Ottimo Pierre Gasly, male Force India e Williams. Di colpi di scena ce ne sono stati pochi, ma andiamo comunque a consegnare le Pagelle della ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton vince in carrozza. 2 Ferrari sul podio - 2° Vettel dopo un gran sorpasso su Bottas : Lewis Hamilton (Mercedes) ringrazia la pioggia di ieri in qualifica e domina il gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018 partendo al comando e gestendo la gara senza patemi. L’inglese fa il bis dopo la vittoria di Hockenheim e va in vacanza con un ampio margine su Sebastian Vettel (Ferrari) che, dopo una gara solida chiude al secondo posto a 17.1 secondi. Il quattro volte campione del mondo si gioca il tutto per tutto con un bel ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton in testa - +24 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton allunga in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018. Il Campione del Mondo ha vinto il GP di Ungheria 2018 e ora ha 24 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare del secondo posto sul tracciato magiaro. Il britannico della Mercedes potrà difendere praticamente una gara di margine sul tedesco della Ferrari, ora chiamato a una seria riscossa tra Spa e Monza dove si tornerà a gareggiare a fine agosto ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton per il pugno da ko - Sebastian Vettel vuole la riscossa : Mai come in questo momento il Mondiale di Formula Uno 2018 ci sta proponendo due situazioni così opposte. Da un lato troviamo Sebastian Vettel che, nel breve volgere di pochi giorni, ha visto stravolgere ogni sua previsione di fuga e si presenta al Gran Premio di Ungheria di oggi con tutta la pressione del mondo sulle spalle. Il tedesco, dopo l’errore di Hockenheim e la quarta posizione di ieri in qualifica è contato in piedi, usando un ...

Lewis Hamilton Re della pioggia anche in Ungheria : Il britannico della Mercedes è inarrestabile e punta a confermarsi campione del mondo. Lewis Hamilton è un mago della pioggia.

Gp Ungheria - Lewis Hamilton strappa la pole sotto la pioggia : poi Bottas - Raikkonen e Vettel : Lewis Hamilton in pole a Hungaroring al Gp d'Ungheria . sotto la pioggia il campione del mondo si conferma implacabile e riesce a mettersi dietro entrambe le Ferrari. Una pole pesantissima, strappata ...

Lewis Hamilton - GP Ungheria 2018 : “La pioggia mi ha dato una mano - domani proveremo a tenere dietro le Rosse” : Tutto sembra girare nella direzione di Lewis Hamilton. Dopo l’inaspettato e rocambolesco Gran Premio di Germania, il campione del mondo in carica si trova in mano anche la pole position dell’Hungaroring. Dopo tre turni di prove libere nelle quali aveva passato più tempo a lottare con la propria Mercedes per tenerla in pista, l’inglese sembrava destinato a rincorrere nelle qualifiche del Gran Premio di Ungheria. Per sua fortuna, ...