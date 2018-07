Emanuela Folliero | “I bulli hanno minacciato mio figlio | o fai il dito medio a tua madre

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 luglio 2018) “Mi è toccato affrontare iper difendere mio“, a parlare èche al settimanale Oggi racconta un brutto episodio che ha coinvolto il suo Andrea durante una vacanza in Sardegna. L’ex annunciatrice del Tg4 ha svelato che dei ragazzi più grandi avevano sfidato il suo bambino di dieci anni tormentandolo per giorni e minacciando di picchiarlo se non avesse eseguito un loro ordine. Andrea, nato nel 2008 dall’unione tra la conduttrice e l’ex marito Enrico Maellano, si è sentito in trappola non sapendo come sottrarsi a quella situazione. “Eravamo in un villaggio in Sardegna, un giorno torno in camera e vedo miobianco come un cencio. Penso a una congestione e invece scopro che stava cercando, insieme ad un suo amico, una via di fuga“, ha raccontato laal settimanale diretto da Umberto Brindani. Per poi continuare: ...