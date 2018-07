Esce ad ottobre l’album dei Maneskin | l’annuncio ufficiale in attesa del tour autunnale

optimaitalia

(Di venerdì 27 luglio 2018) L'album deiverrà rilasciato nel mese di2018. Era già noto che il disco di inediti della band di X Factor sarebbe uscito dopo l'estate, nel periodo, ma oggi è stato annunciato il mese preciso che accoglierà il rilascio del nuovo album del gruppo:.Il disco vedrà la luce con l'etichetta discografica Sony Music e vedrà in tracklist il primo singolo in italiano della band guidata dal frontman Damiano: Morirò da Re.Proprio con questo brano isi sono esibiti al Wind Summer Festival di Roma, registrato in Piazza del Popolo a fine giugno e trasmesso in quattro serate a luglio su Canale 5.Indella finale di settembre che si terrà a Milano per premiare la canzone dell'estate, iannunciano in viache il nuovo disco verrà rilasciato ad.In estate qualche live all'estero per il gruppo, poi il ritorno in ...