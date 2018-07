Condannata una donna dalla Cassazione | litigare davanti ai figli puo costituire reato

La polizia le trova una pistola carica nella vagina : 27enne Condannata a due anni di carcere : Quando l'hanno perquisita, i poliziotti hanno trovato di tutto nella sua macchina, inclusa una pistola inserita perfettamente nella vagina, probabilmente nascosta nel luogo che riteneva più sicuro....Continua a leggere

Dieselgate - Volkswagen Condannata a pagare in Germania una maxi multa da un miliardo di euro : Il Colosso tedesco sarà costretto a pagare una sanzione salatissima per chiudere i conti in Germania con lo scandalo emissioni La procura di Braunschweig, della regione tedesca della Bassa Sassonia, ha inflitto al Gruppo Volkswagen una multa da un miliardo di euro per lo scandalo del Dieselgate. Il Costruttore tedesco è stato infatti condannato per le emissioni truccate sulle sue automobili: si parla infatti di 10,7 milioni di automobili ...

Fosse Ardeatine - Germania Condannata a risarcire familiari di una delle vittime : Il Tribunale civile di Roma ha condannato la Germania al risarcimento dei danni in favore dei familiari di Paolo Frascà che fu torturato per due mesi dalle SS tedesche in Via Tasso e poi ucciso alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944. A presentare ricorso era stato il figlio Bruno Frascà. Il giudice ha stabilito che per Frascà “tanto la sua detenzione quanto la sua morte sono certamente imputabili allo Stato tedesco“, che “deve ...

Niente vacanze per il volo cancellato : Ryanair Condannata a pagare duemila euro di risarcimento a una coppia : duemila euro di risarcimento complessivo per una coppia salentina che aveva saltato le vacanze in Portogallo per cola di un volo cancellato: la notizia viene da Lecce, dove il Giudice di Pace ha ...

Acque reflue - Italia Condannata dalla Corte Ue con una maxi multa : Una multa di 25 milioni di euro e 30 milioni ogni semestre di ritardo nella messa a norma di oltre 100 centri urbani o aree sprovvisti di reti fognarie

Kim Kardashian incontra Trump/ La moglie di West chiede la grazia per una donna Condannata all’ergastolo : Kim Kardashian incontra Donald Trump, la moglie del rapper Kanye West, ha chiesto la grazia per Alice Marie Johnson, una bisnonna condannata all’ergastolo per un reato minore.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:48:00 GMT)