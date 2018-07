WhatsApp | una stretta sulle fake news limitando la funzione per inoltrare messaggi

WhatsApp - una nuova misura anti-fake news : ... ciò non sarà più possibile, visto che la condivisione sarà da ora in poi limitata a 20 contatti ed in India, dove la percentuale di condivisione è più alta che nel resto del mondo, sarà ridotta a 5 ...

WhatsApp - presto si potranno nascondere le foto ricevute grazie a una nuova funzione : WhatsApp riconferma di essere il servizio di messaggistica istantanea [VIDEO] più famoso a livello mondiale, sia sugli iPhone di Apple che sugli smartphone Android. Gran parte del merito va senza alcun dubbio agli sviluppatori. Di versione in versione, infatti, hanno contribuito in maniera decisa al miglioramento dell'applicazione. A tal proposito, presto su WhatsApp sara' inserita anche una nuova funzionalita' che consentira' di nascondere le ...

WhatsApp - presto una funzionalità per proteggere gli utenti dai link sospetti (RUMORS) : Gli sviluppatori del noto sistema di messaggistica istantanea WhatsApp lavorano notevolmente per migliorare uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti Smartphone. Per quanto anche Telegram e Messenger di Facebook siano molto utilizzati dagli utenti, l'applicazione dall'icona verde rimane sempre la più apprezzata, sopratutto dopo le ultime novita' riguardanti i gruppi chat. Il problema di fondo che ha però sempre riguardato WhatsApp è ...

WhatsApp : introdotte due nuove funzioni - una di queste è la modalità broadcast nei gruppi : Le novità riguardanti i sistemi di messaggistica sono oramai un'abitudine piacevole per gli utenti smartphone. In particolar modo gli sviluppatori di Whatsapp stanno cercando di implementare al massimo il noto social network, in particolar modo riguardo ai gruppi chat. Ed è proprio dei gruppi chat che parleremo in questo articolo, sopratutto della nuova modalità broadcast disponibile anche per i gruppi e della possibilità di informare gli utenti ...

WhatsApp : arriva una nuova funzione per i messaggi : Novità per WhatsApp: l’app di messaggistica più diffusa sta ufficialmente testando una funzione contro spam e fake news. Sarà in grado di contrassegnare un messaggio inoltrato per far capire che non è stato scritto dall’utente ma semplicemente copiato da un’altra conversazione, quindi non verificabile. Un possibile deterrente alla divulgazione di bufale o catene di Sant’Antonio. A confermare un’indiscrezione ...

In arrivo una UWP per WhatsApp? Un dipendente di Microsoft dice sì : Gli utenti Windows 10 Mobile hanno da sempre sognato il rilascio di una nuova Universal Windows App per WhatsApp in grado di essere più fluida, veloce e con il supporto alle funzionalità del nuovo OS come le risposte rapide dalle notifiche. Adesso sembra che tale sogno possa diventare un fatto reale e concreto. I colleghi di Windows Central hanno scoperto su Behance, una piattaforma dedicata ai designer, un concept relativo ad una futura UWP di ...

Come utilizzare WhatsApp senza una scheda SIM : due semplici modi : Whatsapp rimane la più popolare app di messaggistica e di chiamate vocali per Android e iOS. Tuttavia, per funzionare, normalmente è necessario connettersi al numero della scheda SIM sullo smartphone. Per fortuna, ci sono almeno due modi per usare Whatsapp senza una scheda SIM. Ovviamente, entrambi questi metodi richiedono il download dell’app di messaggistica sul dispositivo, tramite il Google Play Store o direttamente dal sito Web ...

Linciati dalla folla per una fake news su WhatsApp : due morti : Morire per una fake news. Nell'era delle bufale online succede anche questo. A perdere la vita per colpa di una notizia falsa circolata su Whatsapp sono stati due uomini indiani, Nilotpal Das e Abijeet Nath...

India - due uomini uccisi per una bufala che circolava su WhatsApp : Nilotpal Das e Abijeet Nath sono stati aggrediti in un villaggio perché ritenuti colpevoli di rapimento di bambini