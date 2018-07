Molinari vince l’Open Championship e diventa il più grande golfista italiano di sempre : Diciotto buche, quattro giornate, uno spettacolo unico di inattaccabile solidità e immenso talento. Francesco Molinari entra nella storia del golf mondiale. E lo fa da protagonista, conquistando uno dei quattro principali tornei del circuito internazionale: l’Open Championship (o British Open). Quello che ogni golfista, soprattutto se nato nel Vecchio Continente, sogna prima o poi di vincere. Molinari lo ha fatto completando ...

Golf - Molinari vince a Potomac : è il primo italiano a trionfare nel Pga Tour Usa : Sono serviti 259 colpi, 21 sotto il par, a Francesco Molinari per diventare il primo italiano della storia a vincere nel PGA Tour statunitense, il più importante circuito di Golf al mondo. A Potomac, nel Maryland, l’azzurro ha anche eguagliato il record del percorso nel suo ultimo giro (62, -8) e lasciato a otto colpi di distanza il secondo classificato Ryan Armour. L’ex numero uno mondiale Tiger Woods è rimasto invece distante ...

Molinari fa il fenomeno - Olesen anche di più e vince di un solo colpo : Con ogni probabilità, a Shinnecock, negli States, Molinari atterrerà da numero 1 europeo e prevedibilmente da numero 16 del mondo: un bel curriculum, questo, per davvero.

Golf – 75° Open d’Italia : vince Olesen davanti ad un grandioso Francesco Molinari : Il danese Olesen beffa per un solo colpo il torinese Francesco Molinari, che sale in vetta alla Race to Dubai. Belle prove di Gagli e Manassero Ha vinto il danese Thorbjorn Olesen, ma il secondo posto di un grandissimo Francesco Molinari ha comunque riempito d’orgoglio il pubblico italiano accorso al GardaGolf County Club (par 71) per seguire la giornata finale del 75° Open d’Italia, torneo delle Rolex Series dell’European Tour ed evento ...

