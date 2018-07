Scendono dall' auto dopo un incidente | travolti e uccisi da un' altra autovettura

Non è Narcos ma la realtà : Scendono dall’auto incappucciati e armati seminano il panico. Ecco cosa succede nel quartiere : Lunedì pomeriggio, in un quartiere sensibile di Marsiglia, la Busserine, noto per il traffico di droga, c’è stata una sparatoria. Uomini incappucciati e armati di kalashnikov, a bordo di tre auto, hanno aperto il fuoco contro un gruppo di giovani, non lontano da un centro culturale. Nello scontro una persona è rimasta leggermente ferita. La polizia ha poi chiuso la zona con un cordone di sicurezza. Nel corso della fuga, ci sarebbe stato ...