THE FLORENCE EXPERIMENT | LE PIANTE REAGISCONO ALLA PRESENZA DELL' UOMO

Florence + THE Machine in concerto in Italia nel 2019 : A Bologna e Torino The post Florence + The Machine in concerto in Italia nel 2019 appeared first on News Mtv Italia .

Florence + THE Machine in Italia nel 2019 - due concerti per High As Hope Tour : date e prezzi dei biglietti in prevendita : Florence + The Machine in Italia nel 2019 per due concerti esclusivi in occasione dell'High As Hope Tour: la band fa ritorno nel nostro Paese per due date uniche! I concerti di Florence + The Machine in Italia nel 2019 sono in programma per il mese di marzo: il 17 marzo si esibiranno all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, mentre il 18 marzo saranno al Pala AlpiTour di Torino. La band torna per presentare dal vivo il nuovo album ...