Palermo | favoreggiamento dell’immigrazione clandestina | arresti

Palermo - dieci arresti per favoreggiamento di immigrazione clandestina : Una vera e propria organizzazione criminale tra Palermo e la provincia di Trapani quella scoperta dalla guardia di finanza e dalla polizia.Al termine di un'inchiesta durata due anni, questa mattina, ci sono stati nove arresti ed un divieto di dimora a Palermo per favoreggiamento dell"immigrazione clandestina. In manette sono finite persone insospettabili: commercialisti, titolari di Centri di Assistenza Fiscale, un poliziotto (in servizio presso ...