Il sarcofago nero è aperto | trovati 3 scheletri Ultime notizie | archeologi delusi | non

Egitto : Pronti ad aprire Il sarcofago nero dei misteri Di Alessandria : Egitto: Pronti ad aprire Il sarcofago nero dei misteri Di Alessandria Pronti a scoprire cosa ci sia o per meglio dire chi ci sia all’interno del sarcofago di granito nero che è stato ritrovato in Egitto durante i lavori di costruzione di un edificio nei pressi di Alessandria. Il misterioso sarcofago che per ben 2 Mila anni tiene nascosti i suoi segreti è lungo quasi tre metri e alto due, pesa circa 30 tonnellate e si trova a cinque metri ...