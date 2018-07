Fan di Spider-Man? Ecco le fantastiche PS4 Pro e PS4 in Limited Edition

eurogamer

: RT @xLonelygirl_: @ Tom Holland la vuoi postare qualche foto di Jake Gyllenhaal sul set di Spider Man come se fossi un fan qualunque ? - xjamieseyes : RT @xLonelygirl_: @ Tom Holland la vuoi postare qualche foto di Jake Gyllenhaal sul set di Spider Man come se fossi un fan qualunque ? - amoergosum_ : RT @xLonelygirl_: @ Tom Holland la vuoi postare qualche foto di Jake Gyllenhaal sul set di Spider Man come se fossi un fan qualunque ? -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il San Diego Comic-Con non è stato semplicemente l'occasione per dare un'occhiata da vicino a un nuovo trailer dima anche per scoprire due bundle che ci propongono delle edizioni limitate di PS4 e PS4 Pro davveroper tutti i fan dell'Uomo Ragno.Come segnalato da DualShockers, in contemporanea all'uscita del titolo ci sarà spazio anche per il lancio di due console: una PS4 Pro da 1 TB che verrà proposta a un prezzo di $399,99 e anche una PS4 standard. Entrambe le console avranno un controller abbinato e anche in questo caso dedicato all'Arrampicamuri dell'universo Marvel.Sony ha deciso di fare le cose in grande per il lancio dell'esclusiva targata Insomniac Games e questi due bundle con PS4 e PS4 Pro dedicate all'eroe Marvel ne sono una conferma. Cosa pensate di queste console? Read more…