Colite ulcerosa | nuovi dati relativi alla formulazione sottocutanea di vedolizumab

meteoweb.eu

: Vedolizumab sottocutaneo nella colite ulcerosa, ok per efficacia e sicurezza nel mantenimento alla settimana 52 - PharmaStar : Vedolizumab sottocutaneo nella colite ulcerosa, ok per efficacia e sicurezza nel mantenimento alla settimana 52 - CorriereSalute : Molte persone soffrono di problemi digestivi, emorroidi, IBS, ragadi anali, stipsi cronica, colite ulcerosa, divert… - BIIOSystem_ITA : [Testimonianza Retto Colite Ulcerosa: 'Come è andata in remissione in 30 giorni con la Paleo Diet'] La RCU è una… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Takeda Pharmaceutical Company Limited ha annunciato oggi i principali risultati dello studio clinico VISIBLE 1, che ha valutato l’efficacia e la sicurezza delladi, in fase di sperimentazione nella terapia di mantenimento in pazienti adulti conattiva da moderata a grave, che avevano ottenuto, in open label, la risposta clinicasesta settimanaterapia di induzione con due somministrazioni diper via intravenosa. L’endpoint primario dello studio (raggiungimento della remissione clinicasettimana 52), nel gruppo di pazienti trattati conper viasesta settimana e poi ogni due settimane, è stato raggiunto in una proporzione di pazienti statisticamente significativa rispetto al placebo. Idi sicurezza sono stati coerenti con il già noto profilo del farmaco; non ci sono state ...