eurogamer

: PS4: aperte le iscrizioni alla beta dell'aggiornamento 6.00. #PS4 - Eurogamer_it : PS4: aperte le iscrizioni alla beta dell'aggiornamento 6.00. #PS4 - oOShinobi777Oo : Aperte ufficialmente le registrazioni per la BETA del Firmware 6.0 su PS4 e PS4 PRO (per ora solo in Giappone e USA… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Sony Interactive Entertainment ha recentemente annunciato di aver aperto leaperta del nuovodi sistema in arrivo per PlayStation 4, l'update 6.00.I giocatori avranno tempo da oggi fino al 27 luglio per sottomettere la propria candidatura, anche se per il momento Sony non ha ancora reso disponibile il form d'iscrizione per gli utenti europei. Le registrazioni sono quindiper il Nord America e per il Giappone, e verranno probabilmente estese al vecchio continente nelle prossime ore o nei prossimi giorni.Per partecipareopen6.00 vi ricordiamo, come segnala Gematsu, che sarà necessario avere almeno 18 anni di età e possedere un abbonamento al servizio PlayStation Plus o a quello PlayStation Now.Read more…