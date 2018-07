Maradona | nuova vita in Bielorussia | ecco la reggia da 20 milioni di dollari

Nuova vita per Maradona : sarà presidente Dinamo Brest : Accolto come un eroe o un capo di stato, reduce dalla Coppa del Mondo in Russia, Diego Maradona è arrivato lunedì sera in Bielorussia per iniziare l’ultimo capitolo della sua colorita carriera da post calciatore. Il vincitore della Coppa del Mondo di Argentina nel 1986 sarà infatti il nuovo presidente della Dinamo Brest , compagine di prima divisione in Bielorussia. Un ruolo che l’ex Pibe de Oro intende assolvere “molto ...

Maradona allenatore-presidente - ecco la nuova destinazione dell’ex Pibe de Oro : nuova avventura per Diego Armando Maradona che ha deciso di rimettersi in gioco. L’ex Pibe de Oro lascia gli Emirati Arabi per sposare un nuovo progetto, la decisione è stata quella di trasferirsi in Bielorussia. Maradona ha firmato per la Dinamo Brest, non sarà soltanto l’allenatore ma anche il presidente, nel palmares della società due coppe di Bielorussia e una Supercoppa, adesso una nuova esperienza per Maradona per portare in ...