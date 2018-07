Migranti - un'altra nave vaga nel Mediterraneo : a bordo 40 profughi : La Sarost 5 è ormeggiata al largo delle coste tunisine: secondo InfoMigrants Tunisia, Malta e Italia avrebbero rifiutato l'approdo. "A bordo un uomo ferito e una donna incinta, cibo e acqua stanno finendo"

Migranti - un’ altra sconfitta (davvero bruciante) per Matteo Salvini : Non si placano le polemiche intorno all’ennesimo caso Migranti, con gli italiani al solito molto divisi sui social riguardo il da farsi e lo scontro politico che si fa puntualmente molto aspro. Stavolta oggetto della contesa è stato un barcone con a bordo 450 persone che era partito dalla Libia e intorno al quale il nostro paese si è scontrato con Malta, alla quale era stata chiesta una repentina assunzione di responsabilità. La ...

Nuovo scontro con Malta. Salvini blocca un'altra nave con i Migranti : In Italia Nuovo scontro tra Italia e Malta sul soccorso ai migranti. “Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare”, ha scritto sui social network Matteo Salvini, a proposito dell’imbarcazione con 45

Migranti - un'altra nave verso l'Italia Salvini : «A bordo 450 clandestini non approderà - abbiamo già dato» : Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano NON PUÒ e NON DEVE arrivare. abbiamo già dato, ci siamo capiti?'.

L'altra rotta dei Migranti - dalla Turchia in barca a vela per 5.000 euro a testa : Ieri l'ultimo sbarco di 69 pachistani. Il traffico gestito da scafisti lettoni, ucraini e georgiani riguarda un'immigrazione "di lusso" rispetto a quella proveniente dalla Libia. E così arrivano in Italia da 3.500 a 5mila persone all'anno

Migranti : Toninelli - massimo supporto a Onu - non ci voltiamo mai da altra parte : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Il governo italiano non si volta mai dall’altra parte rispetto all’emergenza umanitaria dei Migranti. Cederemo a Tripoli fino a 12 imbarcazioni per i salvataggi in mare, ma diamo all’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati massimo supporto nel loro impegno per il rispetto dei diritti umani e per il nuovo centro aperto di transito e assistenza che sta per essere inaugurato in territorio ...

«Porto Libico - Migranti pronti a salpare per l'Italia» - la foto scatena il web. Ma la realtà è un'altra ed è davvero incredibile : La vergogna sul web non si ferma e le foto bufale aumentano di giorno in giorno. L'ultima ha davvero dell'incredibile. Il tema? I migranti ovviamente, argomento sempre più virale tra i...

Migranti - Di Maio avverte Fico : parla a titolo personale - la linea del governo è un’altra : «Io i porti non li chiuderei» dice il presidente della Camera Roberto Fico dopo la visita nell’hotspot di Pozzallo, illustrando idee ben diverse da quelle di Salvini: «Dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario». A Di Maio l’esternazione ...

Meloni contro Macron : “Usa la ruspa contro i Migranti”/ Video - ma la verità sullo sgombero è un'altra... : Giorgia Meloni contro Emmanuel Macron: “Usa la ruspa contro i migranti”, Video. Ma la verità sullo sgombero di un campo profughi a Parigi è un'altra... Le ultime notizie sull'attacco social(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:31:00 GMT)

Truffe e maltrattamenti nei centri per Migranti : Truffa, falso, frode e maltrattamenti; questi sono i reati contestati a 6 responsabili di Onlus che gestivano i centri di Accoglienza Straordinaria nel sud pontino. La polizia di stato di Latina, in collaborazione con il Commissariato di Fondi, ha infatti riscontrato con i suoi sopralluoghi gravi situazioni di sovraffollamento, con importanti carenze igienico-sanitarie. Le indagini della polizia hanno riguardato anche le domande depositate ...

Latina - arrestati sei gestori centri Migranti : truffa e maltrattamenti/ "Mi costano solo 1 - 6 euro al giorno" : Latina, arrestati sei gestori centri migranti: truffa e maltrattamenti. Ultime notizie, "gravi e sistematiche" violazioni nell'esecuzione degli obblighi assunti(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:29:00 GMT)

