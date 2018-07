Lavoro : assessore veneto - con Garanzia Giovani in 67mila hanno trovato occupazione : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) – Sono oltre 6.700, il 25% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le adesioni presentate tra aprile e giugno 2018 al Programma Garanzia Giovani veneto, l’iniziativa contro la disoccupazione Giovanile riservata a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano.“Uno strumento nato per affrontare l’emergenza, che oggi è riconosciuto dai Giovani in ...

Lavoro : assessore veneto - con Garanzia Giovani in 67mila hanno trovato occupazione (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Uno sforzo organizzativo che non ha paragoni ‘ fa notare la Donazzan – perchè gli alti standard qualitativi della nostra Regione nella gestione delle politiche del Lavoro, frutto di una forte e proficua collaborazione tra pubbico e privato e del coinvolgimento attivo dei Centri per l’Impiego, permettono di conseguire risposte concrete in tempi certi. Offriamo volentieri al ...

Protezione civile : assessore Veneto - auguri di buon Lavoro a Borrelli : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) - “Le miei congratulazioni ad Angelo Borrelli, riconfermato a capo del Dipartimento Nazionale della Protezione civile”. E’ l’assessore regionale del Veneto Gianpaolo Bottacin ad esprimere i migliori auguri di buon lavoro a Borrelli dopo la sua nomina da parte della Presi

Protezione civile : assessore Veneto - auguri di buon Lavoro a Borrelli : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) – ‘Le miei congratulazioni ad Angelo Borrelli, riconfermato a capo del Dipartimento Nazionale della Protezione civile”. E’ l’assessore regionale del Veneto Gianpaolo Bottacin ad esprimere i migliori auguri di buon lavoro a Borrelli dopo la sua nomina da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.‘Sono certo ‘ aggiunge l’assessore – che continuerà il ...

Lavoro : assessore Donazzan - dl Dignità medaglia a due facce - effetti da monitorare (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Le ricadute del provvedimento ‘Dignità’, che allo stato attuale un quarto dei contratti di Lavoro a tempo determinato in essere nella nostra regione, potrebbero essere diametralmente opposte – sottolinea l’assessore - Se l’impatto fosse quello auspicato dal governo, ci t

Lavoro : assessore Donazzan - dl Dignità medaglia a due facce - effetti da monitorare (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Un maggiore turnover dei lavoratori, qualora le imprese intendessero aggirare i vincoli imposti dal decreto per rapporti di durata superiore ai 12 mesi. In questo caso potrebbero, soprattutto per impieghi poco qualificati e per i quali si registra un’abbondante offerta di

Lavoro : assessore Donazzan - dl Dignità medaglia a due facce - effetti da monitorare : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - Quali saranno gli effetti del ‘decreto Dignità’ in Veneto se entrerà in vigore nella formulazione approvata il 2 luglio scorso dal Consiglio dei ministri e prossima all’approdo in Parlamento? A questa domanda risponde il report dell’Osservatorio di Veneto Lavoro, l’ent

Autorizzazione sismica... ; assessore Bartolini : importante tassello di un ampio Lavoro per semplificazione e rafforzamento organizzativo : UMWEB, Perugia " "L'approvazione da parte della Giunta regionale di un atto di indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell'Autorizzazione sismica rappresenta l'importante tassello di un ampio ...

Giunta regionale - rimodulate le deleghe. Mazzuto è il nuovo assessore al Lavoro : ... Terzo settore; Politiche per l'immigrazione; Tutela dei consumatori; Enti Locali; L'assessore Vincenzo Niro: Lavori pubblici; Viabilità ed Infrastrutture, Sistema idrico integrato; Sport ed ...

L'Assessore Berrino sul Lavoro : "Massimo impegno per la salvaguardia occupazionale" : "Il cronoprogramma sui bandi per gli attuali 115 dipendenti dei Centri per l'impiego della Liguria è da tempo noto e prevediamo che porti al mantenimento dell'80% dell'attuale numero di occupati, ...

Lavoro : assessore Lombardia - ‘rider’ hanno diritto a tutele e welfare : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – “I lavoratori della cosiddetta ‘new economy’ hanno diritto a forme estese di tutele e di welfare che includano anche la salute e la sicurezza. E non possiamo attardarci sulle riflessioni giuslavoristiche riguardo la loro configurazione legale: e’ necessario inserire al più presto questi lavoratori in un quadro chiaro di politiche e di strumenti immediatamente esigibili”. Lo ...

Lavoro : assessore Lombardia - ‘rider’ hanno diritto a tutele e welfare : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – “I lavoratori della cosiddetta ‘new economy’ hanno diritto a forme estese di tutele e di welfare che includano anche la salute e la sicurezza. E non possiamo attardarci sulle riflessioni giuslavoristiche riguardo la loro configurazione legale: e’ necessario inserire al più presto questi lavoratori in un quadro chiaro di politiche e di strumenti immediatamente esigibili”. Lo ...

Lavoro : assessore Lombardia - 'rider' hanno diritto a tutele e welfare : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - "I lavoratori della cosiddetta 'new economy' hanno diritto a forme estese di tutele e di welfare che includano anche la salute e la sicurezza. E non possiamo attardarci sulle riflessioni giuslavoristiche riguardo la loro configurazione legale: e' necessario inserire al

ARIENZO " Il Lavoro in tutte le sue sfaccettature al centro della discussione di un convegno in sala consiliare : modera il neo assessore ... : Al convegno interverranno infatti: Nunzio Costagliola, esperto del mercato del lavoro Gesfors che parlerà del ruolo della politiche attive nel mondo del lavoro, Alberto Bagnaro, coordinatore ...