Incontro Trump-Putin | gli Usa sotto choc per frasi su Russiagate | il presidente rettifica

Trump e Putin - l'Incontro ridisegna il Medio Oriente/ Siria - Iran - Israele : cosa vogliono Usa e Russia : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 17:23:00 GMT)

Com'è andato l'Incontro Trump-Putin? : James Fallows, decano degli analisti di politica internazionale e profondo conoscitore delle dinamiche presidenziali che guidano le strategie della Casa Bianca, sull' Atlantic ha scritto che «ci sono ...

Putin: "Cose cambiate in meglio dopo incontro con Trump"

Incontro Trump-Putin - giornalista Usa portato via a forza dalla sala : protestava per la politica nucleare : Un giornalista è stato portato fuori a forza dalla sala della conferenza stampa congiunta di Donald Trump e Vladimir Putin, nel palazzo presidenziale finlandese a Helsinki, poco prima che i due leader cominciassero a parlare. Nelle immagini si vede il reporter che tiene un cartello su cui si legge “Nuclear Weapon Ban Treaty”. Il giornalista è stato identificato come Sam Husseini, direttore dello U.S. Institute for Public Accuracy, ...

Bene l'Incontro tra Trump e Putin - ma la prossima volta ci deve essere anche l'Europa. Parla Castellaneta : La questione non è tanto il rapporto di Usa e Israele con l'Iran, quanto piuttosto il rapporto di questo con l'intero mondo occidentale. Si deve creare un tavolo negoziale in cui tutti i problemi ...

Incontro Trump-Putin, proteste nel centro di Helsinki: "Fascisti"

Donald Trump scalda l'Incontro con Vladimir Putin : "Rapporti Usa-Russia mai peggio di così" : La specialità di Donald Trump è "scaldare" gli incontri con dichiarazioni di fuoco. E il presidente Usa non si è smentito neanche a poche ore dal delicatissimo summit a Helsinki con il presidente russo Vladimir Putin. "Il nostro rapporto con la Russia non é MAI stato peggio di così grazie a molti anni di follia e stupidità USA e adesso, la CACCIA ALLE STREGHE MANIPOLATA" ha scritto questa mattina The ...