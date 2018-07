Le foto dal backstage di Suburra 2 e la trama dei nuovi episodi | la messa in onda slitta

Come potrebbe essere il Samsung Galaxy X : possibile design dall’ultimo brevetto (foto) : Le immagini del brevetto che stiamo per proporvi potrebbero suggerirci Come sarà fatto il Samsung Galaxy X, il primo device pieghevole (per così dire) del brand sudcoreano. Il brevetto, che è stato depositato dall'OEM agli inizi di luglio, fa proprio riferimento ad un terminale utente di tipo flessibile, con relativa opzione di visualizzazione da parte del consumatore. Il design sembra richiamare quello classico dei dispositivi a conchiglia, ...

Bikini - il più gettonato dalle vip/ foto - da Alessia Marcuzzi a Federica Paniccucci : tutti pazzi sui social : Da Federica Panicucci ad Alessia Marcuzzi, le conduttrici nostrane si mostrano sui social in Bikini e fanno impazzire la rete. Colori e modelli dei costumi scelti dalle star (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 13:48:00 GMT)

Einride T-Log - il camion-robot che viene dalla Svezia e trasporta legna – foto : Elettrico, a guida autonoma e connesso: è l’identikit del camion di domani. E c’è chi questo “domani” sta provando ad anticiparlo oggi: è la start-up svedese Einride, che ha presentato al Goodwood Festival of Speed il nuovo T-Log, mezzo pesante pensato per il trasporto di legname. Il veicolo è addirittura privo di cabina passeggeri e, conseguentemente, di volante e pedali. A guidare, infatti, pensa il suo cervellone elettronico: si ...

'The Crown' - svelata la prima foto dal set : ecco Olivia Colman in versione Elisabetta II - TV/Radio - Spettacoli : Una foto, pubblicata dall'account Twitter di The Crown , ha finalmente svelato l'aspetto che avrà la nuova regina Elisabetta II nella terza stagione della serie tv ideata da Peter Morgan . 'Pazienza' ...

Inter in ansia - incidente stradale per giovane calciatore : è grave [NOME - foto e DETTAGLI] : Inter in ansia per le condizioni di un giovane calciatore nerazzurro, in gravi condizioni. Si tratta di Pasquale Carlino, promettente centrocampista dell’under 17 dei nerazzurri vittima di un brutto incidente stradale, riportato un trauma cranico commotivo facciale-mascellare con emorragia cerebrale, il giovane è in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Pasquale si trovava a bordo di una moto che si ...

After film - riprese iniziate : il cast di attori e le prime foto dal set : Le riprese del film di After sono iniziate: le foto dal set e chi sono gli attori Lunedì 16 luglio 2018 resterà una data importante per tutti i lettori di After. In questo giorno sono iniziate ad Atlanta, in Georgia, le riprese dell’omonimo film tratto dal libro di successo di Anna Todd. Una pellicola a […] L'articolo After film, riprese iniziate: il cast di attori e le prime foto dal set proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Gemma Galgani come non l'ha mai vista nessuno : la foto dal passato - epocale : I tantissimi fan di Gemma Galgani sono impazziti quando la regina di Uonini e donne Over ha pubblicato una foto di almeno vent'anni fa. Sorriso solare, caschetto rossiccio e gonna cortissima, la ...

Shangai : ecco una delle città più popolose del mondo vista dallo spazio [foto] : Il satellite Sentinel-3A del programma europeo Copernicus ci porta sopra la città di Shangai, Cina. Una delle più popolose del mondo con circa 24 milioni di persone, la città è visibile nella parte in basso a destra dell’immagine, appena sopra la foce del fiume Yangtze. Un importante centro finanziario globale, la città è anche sede dei più trafficati porti commerciali al mondo grazie alla sua posizione strategica sul delta del fiume ...

Peter Higgs - François Englert e Fabiola Gianotti premiati dalla Fondazione Carla Fendi al Festival dei 2 Mondi di Spoleto [foto] : Si sono conclusi oggi con il Premio Carla Fendi, alla sua settima edizione, gli eventi che la Fondazione Carla Fendi, Main partner del Festival dei 2 Mondi, ha organizzato a Spoleto. Nello spirito del nuovo interesse della Fondazione per la Scienza e sulla scia della mostra IL MISTERO DELL’ORIGINE presentata al Festival con le due installazioni MITI TRASFIGURAZIONI e LA SCIENZA, Maria Teresa Venturini Fendi, presidente della Fondazione, ha ...

MotoGp – Terminato il warm up al Sachsenring : sorpresa in testa alla classifica - Rossi lontano dalla vetta [foto] : A guidare la classifica al termine del warm up è Pol Espargaro, seguito da Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Solo ottavo Valentino Rossi sorpresa in testa alla classifica al termine del warm up del Sachsenring, Pol Espargaro mette tutti in fila e chiude al comando l’ultimo step prima della gara di questo pomeriggio. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Il pilota della KTM ferma il crono sull’1:21.230, lasciando Marc Marquez ad oltre un ...

GEORGE CLOONEY - INCIDENTE STRADALE IN SARDEGNA / foto : il desiderio dell'attore subito dopo l'impatto : GEORGE CLOONEY, come sta l'attore dopo l'INCIDENTE STRADALE di cui è rimasto vittima in SARDEGNA? "Si è salvato per miracolo": i dettagli su Spy(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Aspirata dal bocchettone di una piscina : muore 13enne a Latina | Guarda le foto : La tragedia si è consumata in un albergo di Sperlonga. Ricoverata in ospedale in gravi condizioni, la ragazzina è deceduta nella notte. Sul caso indagano i carabinieri

Marco Mengoni a Madrid per il concerto di Funambulista : foto dalla Spagna prima del nuovo album : Marco Mengoni a Madrid posta le prime foto del suo approdo in Spagna per partecipare al concerto di Funambulista, con il quale ha collaborato in passato. L'artista di Ronciglione torna quindi sul palco dopo aver preso parte al tour di Giorgia, con la quale ha duettato in Come neve con la padrona di casa. Il singolo ha raggiunto il mercato il 1° dicembre scorso e ha già dato grandi soddisfazioni ai due, che hanno condiviso un singolo per la ...