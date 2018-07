Fmi taglia le stime di crescita | dazi sono la più grande minaccia

Fmi taglia le previsioni di crescita per il 2018 : Upb: 'In Italia sotto-utilizzo del lavoro frena gli stipendi' Continua a leggere http://www.repubblica.it/economia/ 2018 /07/16/news/anche_il_fmi_ taglia _la_stima_dell_italia_e_punta_il_dito_contro_l_...

"Dazi minacciano ripresa". E l'Fmi taglia le stime Pil dell'Italia : Scure del Fondo Monetario Internazionale sulle stime di crescita italiana per quest'anno e per il prossimo. Nel 2018, prevede l'aggiornamento del World economic outlook, il Pil salirà dell'1,2% contro l'1,5% segnalato nel rapporto di aprile, mentre nel 2019 l'aumento si fermerà all'1%, lo 0,1% in meno rispetto al dato pubblicato nella primavera scorsa.Tra le cause della frenata, spiegano i tecnici dell'istituto di Washington, ci sono ...