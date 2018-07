Dopo la Germania | anche la Spagna e il Portogallo prenderanno 50 migranti ciascuno

MotoGp – Marquez - Valentino Rossi e Vinales sul podio del Sachsenring : le prime parole dei piloti Dopo il Gp di Germania : Le prime impressioni di Marc Marquez, Valentino Rossi e Maverick Vinales dopo la gara del Sachsenring valida per il Gp di Germania Marc Marquez si consacra re assoluto del Sachsenring. Lo spagnolo vince il nono round del campionato mondiale di MotogGp e allunga in classifica su Valentino Rossi. Il vantaggio del pilota della Honda è ora di 46 punti sul motociclista di Tavullia, che conclude però la gara con un ottimo secondo posto. Sul ...

MotoGp - la classifica piloti Dopo il gran premio di Germania : MotoGp, ecco come cambia la classifica piloti dopo l’ultimo gran premio. Si è concluso un nuovo appuntamento valido per il Mondiale di MotoGp, continua il dominio da parte di Marc Marquez che si conferma il piota più in forma, altra vittoria per lo spagnolo che allunga in classifica generale. Alle spalle il suo diretto concorrente, Valentino Rossi, ottima prova da parte del pilota italiano che ha recuperato posizioni dopo le ...

Migranti : Dopo Francia e Malta - anche la Germania ne accoglierà 50 | : Se Paesi Ue non si faranno carico delle 450 persone soccorse da 2 navi militari , il governo italiano non le lascerà sbarcare. Farnesina manda nota ad ambasciatori. Salvini anticipa linea: "...

MotoGP - GP Germania. Mika Kallio Dopo l'incidente : 'Sono fortunato - poteva andare molto peggio' : Mika Kallio ha subito una lesione ai legamenti del ginocchio destro dopo l'incidente nella seconda sessione di Libere al Sachsenring, Il pilota finlandese è andato lungo alla curva 8, sbattendo a gran ...

MotoGP - GP Germania 2018 : Mika Kallio deve operarsi - lesione ai legamenti del ginocchio Dopo il botto in FP2 : Mika Kallio si è procurato una significativa lesione ai legamenti del ginocchio destro dopo un violento impatto contro gli air fence della curva 8 durante le prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale 2018. Il pilota della KTM ha commesso un errore in frenata ed è così finito nella via di fuga ad alta velocità, andando poi a sbattere contro le barriere. Il finlandese ora dovrà sottoporsi a un’operazione e naturalmente ...

Marc Marquez - GP Germania 2018 : “Dopo Assen ho meno pressione e al Sachsenring voglio vincere ancora” : Marc Marquez sbarca a casa sua per il nono appuntamento della stagione 2018. No, non siamo in Spagna, ma in Germania, più precisamente sul tracciato del Sachsenring, dove il pilota spagnolo vince da otto anni consecutivi (contando anche classe 125 e Moto2). Anche in questa occasione, ovviamente, il campione del mondo in carica parte come favorito d’obbligo e lo ha ribadito anche nel corso della conferenza stampa che, come al solito, ha ...

Germania - a maggio ordini industria +2 - 6% Dopo 4 mesi in calo : Roma, 5 lug., askanews, - Corposo rimbalzo degli ordinativi dell'industria in Germania, un più 2,6 per cento a maggio che interrompe quattro mesi consecutivi di contrazione. Da rilevare tuttavia che ...

Euro in ascesa Dopo i dati della Germania. Sfiorati i massimi di 3 settimane sul dollaro : I dati sugli ordini industriali della Germania hanno messo le ali all'Euro, che si è avvicinato ai massimi di tre settimane contro il dollaro. La valuta unica inizialmente era giunta a guadagnare circa mezzo punto percentuale, anche se in seguito i guadagni sono stati limati. L'attesa infatti è per il rilascio delle minute della Fed in serata.L'industria tedesca spinge l'EuroPartiamo dai dati. Gli ordini industriali tedeschi sono saliti a maggio ...

Mondiali 2018 - il miracolo della Svezia continua : Dopo Olanda - Italia e Germania gli scandinavi eliminano anche la Svizzera e volano ai Quarti di Finale [FOTO e TABELLONE] : 1/65 AFP/LaPresse ...

Mondiali 2018 Russia. Germania - si riparte Dopo l'eliminazione : Löw resterà Ct : Dal titolo di campione del mondo vinto in Brasile quattro anni fa all'eliminazione nella fase a gironi a Russia 2018, la Germania è sicuramente tra le Nazionali più deludenti di questo Mondiale. Al di là dei risultati, la ...

Germania - la ‘richiesta’ di Boateng a Loew Dopo la debacle Mondiale : dopo l’amarezza per l’eliminazione della Germania dai mondiali di Russia per mano della Corea del Sud, Jerome Boateng, è pronto a ripartire per ricostruire la nazionale capace di vincere la coppa del mondo 4 anni fa. “Il posto in Nazionale non è mai stato un problema per me, non credo però di essere ancora arrivato all’apice della mia carriera -spiega il giocatore 29enne del Bayern Monaco in una intervista a ‘Welt am Sonntag’-. Insieme ai ...

Mondiali Russia 2018 - le rivelazioni di Khedira Dopo il flop della Germania : “per me è insopportabile che…” : Il centrocampista tedesco ha parlato della debacle della Germania ai Mondiali di Russia 2018, svelando di non essere riuscito a prendere sonno La delusione è ancora palpabile, la figuraccia storica a chi è andata incontro la Germania non può essere cancellata così dall’oggi al domani. Lo sa bene Sami Khedira, ancora incredulo per quanto successo ai Mondiali di Russia 2018, dove la nazionale tedesca ha chiuso all’ultimo posto un ...

Germania "senza parole" Dopo la figuraccia mondiale : Delusione epocale (in Germania, per chi in Italia c'è chi esulta) per la brutta figura della nazionale tedesca ai mondiali di Russia. Germania attonita di fronte la disfatta della sua Nazionale, la Mannschaft...

Mondali - ciao ciao Germania : le lacrime dei tifosi tedeschi Dopo l'eliminazione : Clamorosa eliminazione dei campioni del mondo della Germania che battuti 2-0 dalla Corea del Sud non superano i gironi preliminari. In pieno recupero i gol di Kim e Son condannano la Germania ad essere eliminata nella prima fase di un Mondiale...