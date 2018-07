Scuola | dal primo settembre 36 700 persone in pensione | cosa dice l' Inps

Scuola - 36.700 in pensione dal primo settembre : I numeri dell'Inps: domande cresciute del 30% rispetto al 2017. L'istituto spiega anche la modalità di calcolo: secondo i sindacati, un conteggio differente rispetto a quello del Miur è il motivo per cui a migliaia di persone manca un anno di contributi

Troppi videogiochi : 15enne allontanato dalla sua famiglia/ Niente Scuola : di notte giocava - di giorno dormiva : Troppi videogiochi: 15enne allontanato dalla sua famiglia. Niente scuola: di notte giocava mentre di giorno dormiva: il tribunale dei minori ha deciso di intervenire(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:33:00 GMT)

I bambini stranieri espulsi dalla Scuola è solo l'ultima 'salvinata' della sindaca di Monfalcone : La prima cittadina del Carroccio Anna Cisint sta trasformando la storica città “rossa” in uno dei principali laboratori del leghismo applicato in Italia. E dopo aver tolto le panchine agli immigrati, epurato l'emeroteca e bloccato la costruzione di un centro islamico è la volta dei bimbi della materna. E Salvini applaude Susanna Ceccardi, la sindaca leghista in guerra contro gay, migranti e femministe "

Monfalcone - tetto ai bambini stranieri nelle classi : 60 fuori dalla Scuola d’infanzia. La sindaca : “Ci pensino altri” : Sessanta bambini tra i tre e i cinque anni, la maggior parte figli di operai che lavorano per la Fincantieri a Monfalcone, a settembre non potranno entrare in aula con i loro compagni. L’amministrazione della città ha deciso di fissare, nella scuola dell’infanzia, un tetto massimo di presenza non italiana al 45%. Finché c’è posto bene, ma per chi rimane escluso non c’è nulla da fare. Anzi, una soluzione il sindaco Annamaria Cisint ...

Vaccini e Scuola : tra le novità introdotte dal Ministro Grillo c'è l'autocertificazione : A quasi un mese di distanza dall’insediamento del nuovo Governo Lega-Movimento 5 Stelle, torna al centro del dibattito politico il tema dei Vaccini. Sotto l’egida dell’Onorevole pentastellato Giulia Grillo, il Ministero della Salute, infatti, riconquista la scena pubblica silenziosamente abbandonata dopo l’addio dell’ex Ministro Beatrice Lorenzin. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione che attesti le avvenute vaccinazioni è ...

Scuola/ Statale - ma non gestita dallo Stato : solo un miraggio? : E' possibile immaginare delle scuole statali che, pur istituite dallo Stato, siano anche espressione della libera iniziativa dei cittadini, come accade per le paritarie? EMANUELE CONTU(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Presidi, istruzioni per evitare l'errore di Napoleone III, di E. ContuSCUOLA/ Presidi, le anomalie da correggere al più presto, di E. Contu

Rugby World Cup 2019 in Giappone - il sindaco di Toyota all'Olimpico a Scuola di grandi eventi dalla Fir : Sottolineato allora che la Coppa del Mondo di Rugby è il terzo evento sportivo dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio, non resta che attendere l'appuntamento dell'autunno 2019 quando il Giappone ...

SCIENZ@Scuola/ Dalle tigelle…ai numeri decimali : Un significativo e efficace esempio di laboratorio matematico prende inizio dall’esecuzione in classe di una ricetta tradizionale, le tigelle, per far lavorare i bambini sui numeri decimali.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Scuola - il rendimento degli studenti italiani? Non dipende dal ceto sociale : Il rendimento scolastico degli studenti italiani non dipende dal ceto sociale. Ad affermarlo è uno studio svolto dal Politecnico di Milano e della Lancaster University: sono stati paragonati i risultati in matematica del test PISA 2015 di ragazzi di 15 anni provenienti da nove Paesi diversi, tra cui Francia, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti e Italia. Per realizzare la ricerca sono state utilizzate tecniche statistiche innovative e tecniche di ...

Carate Brianza : i vigili del fuoco salvano un gattino intrappolato in un'auto fuori dalla Scuola Da Vinci : I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre due ore e mezza per riuscire a salvare un gattino intrappolato in un'auto parcheggiata all'esterno dell'istituto Da Vinci di Carate Brianza. I primi ...

Scuola - bonus al merito : le nuove regole dal 2018/19 : Il bonus al merito della Scuola cambia faccia: a stabilirlo è lintesa Miur-sindacati del 25 giugno 2018. Come spiega la FLC CGIL, “il “bonus premiale” poggiava su principi ingiusti e anticostituzionali, come la totale discrezionalità dell’amministrazione di attribuire salario ai lavoratori e l’esclusione da parte dei docenti con contratto a tempo determinato.” Il CCNL firmato […] L'articolo Scuola, bonus al merito: le nuove ...

Politiche alla Blair - errori come la Buona Scuola - la sostituzione della base. La crisi del Pd vista dal direttore dell'Istituto Planck : Il Pd ha fatto "errori strategici" come la Buona scuola, un "autogol" peggiore del Jobs act, e ha promosso la "Terza via", sul modello di Tony Blair, che è fallita. A tracciare lo stato di salute del Partito democratico è il direttore dell'Istituto Max Planck per la ricerca sociale di Colonia, Lucio Baccaro, che in un'intervista al Fatto quotidiano spiega: il Pd e gli altri partiti del Pse hanno sostituito gli operai a qualifica ...

Scuola - Bussetti : 'Dal 2019 concorsi su base regionale e vincolo triennale per i docenti' : Non tutta la riforma della Buona Scuola di Renzi è da buttare, si manterra' ciò che funziona e andra' cambiato ciò che andra' migliorato. Sono queste le parole del neoministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, nell'intervista riportata oggi sulle pagine del quotidiano Repubblica. Tra i vari argomenti, Bussetti ha spiegato le possibili novita' nelle assunzioni dei docenti tramite concorsi, dei concorsi previsti nel 2018 per la stabilizzazione dei ...

Sisma - Mattarella : ripartire dalla Scuola : 12.20 "E' giusto assumere la scuola come punto di partenza per la vita della comunità". Lo ha detto il presidente Mattarella inaugurando a Esanatoglia (MC) la nuova scuola secondaria di I grado dedicata al generale dalla Chiesa. Sottolineando il ruolo di protagonisti dei bambini e l'importanza della solidarietà, Mattarella ha detto che la ricostruzione "è uno dei segni di rilancio del territorio". La scuola è stata realizzara dalla ...