Regeni - l'impegno di Fico e Conte : "Verità per Giulio" : Il presidente della Camera e il premier hanno incontrato i genitori del ricercatore torturato e ucciso in Egitto: "Fiduciosi che si arrivi a un risultato, che dobbiamo a tutto il Paese"

Conte : governo a fianco genitori Regeni - impegno per verità : Roma, 13 lug., askanews, - 'A Paola Deffendi e Claudio Regeni ho assicurato che questo governo è al loro fianco in questa battaglia e che farà tutto ciò che è necessario per giungere alla verità'. Lo ...